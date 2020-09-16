Люди с инвалидностью получат право первоочередного пропуска через КПВВ

Правительство на заседании сегодня, 16 сентября, одобрило законопроект, которым предусматривается предоставление людям с инвалидностью, детям с инвалидностью и сопровождающим их лицам права внеочередного обслуживания и пропуска через государственную границу Украины, контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения с временно неподконтрольными территориями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
В частности, предполагается предоставить право:
- на внеочередное обслуживание в любых кассах, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению, людям с инвалидностью, детям с инвалидностью и лицам, сопровождающим людей с инвалидностью І группы или детей с инвалидностью (не более одно лицо, сопровождающее человека с инвалидностью І группы или ребенка с инвалидностью);
- на внеочередной пропуск через государственную границу Украины, КПВВ лицам с инвалидностью I группы, детям с инвалидностью, лицам с инвалидностью, которые едут на лечение, и лицам, сопровождающим людей с инвалидностью или детей с инвалидностью (не более двух человек сопровождающих). Такое право предоставляется не чаще чем один раз в неделю в одну сторону при отсутствии в транспортных средствах, которыми они перемещаются, других лиц.