Люди с инвалидностью получат право первоочередного пропуска через КПВВ

Правительство на заседании сегодня, 16 сентября, одобрило законопроект, которым предусматривается предоставление людям с инвалидностью, детям с инвалидностью и сопровождающим их лицам права внеочередного обслуживания и пропуска через государственную границу Украины, контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения с временно неподконтрольными территориями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

В частности, предполагается предоставить право: