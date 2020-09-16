Как только Путин закончит с Беларусью, он снова переключится на Украину, – Илларионов

Россия может пойти на новое обострение в Украине, как только оно понадобится президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в чате «Главреда» заявил Андрей Илларионов, российский экономист и политик, в 2000-2005 гг. – советник президента России Владимира Путина по экономике и его доверенное лицо в «Большой восьмерке».

«Во что трансформируется нынешнее перемирие на Донбассе, знает только один человек в Кремле. Как он захочет, так и будет. Владимир Зеленский при всем уважении к нему не только не в состоянии решить этот вопрос, но он не может даже каким-либо образом повлиять на него. Те иллюзии, какие у него возникли в результате дезинформации, какой снабжают окружающие его люди, на реальные процессы влияния не оказывают», – считает Илларионов.

Что касается возможного обострения, по мнению эксперта, оно возникнет сразу же, как «понадобится Путину».

«В течение полутора месяцев он был вынужден отвлечься от Украины и заниматься более горячей темой Беларуси. Но как только Путин закончит с Беларусью, он вновь переключится на Украину. И тогда варианты могут быть разные – от захвата Северо-Крымского канала до установления контроля над всей Украиной», – отметил Илларионов.

Экс-советник президента РФ также добавил, что поскольку сейчас в руководстве Украины есть люди, которые «очень внимательно прислушиваются к пожеланиям Кремля», то, конечно же, Путин будет заинтересован в том, чтобы «решить проблему в целом, а не довольствоваться лишь одним участком украинской территории».