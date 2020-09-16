В Мариуполе продается легендарная «пивная Гитлера» (Фото)

В Мариуполе на пересечении улиц Торговая и Евпаторийская есть большой двухэтажный дом с подвалом. Уже много лет здание считается заброшенным, а ранее там была самая лучшая пивная города, передает «Сайт города Мариуполя».

Улица Торговая – одна из самых старых в Мариуполе. В советские времена она именовалась Третий Интернационал, а в 1991 году вновь обрела свое дореволюционное название. На ней располагается множество учреждений и зданий с интересной историей. Среди них – дом под номером 58/1.

Историки говорят, что дом принадлежал купеческому роду Эйдлиных.

По словам мариупольского краеведа Сергея Бурова, достоверно известно, что до начала Второй мировой войны там жил парикмахер еврейского происхождения с семьей. После немецкой оккупации Мариуполя в 1941 году судьба всех жителей этого дома сложилась трагично – они погибли в массовых расстрелах за Агробазой.

После войны в здании находился буфет, а затем пивная.

Потчевали гостей заведения свежим пивом мариупольского производства. Барменом работал легендарный человек – Сергей Яковлевич Акопов (настоящая армянская фамилия Акопян). В Мариуполь он приехал, пытаясь избежать геноцида, устроенного турками в Армении.

Это был высокого роста немногословный мужчина с зачесанными набок волосами. У буфетчика было странное прозвище – Гитлер. Говорят, что так его стали называть из-за внушительного носа, прически и характерных усов. Сергею Яковлевичу очень не нравилось, когда его так называют и он, шутя, предлагал гонорар тому, кто выдаст «умника», первым назвавшего его Гитлером. Но народ не умолкал. «Был у Гитлера», «встретимся у Гитлера», – так называли пивную на пересечении Торговой и Евпаторийской.

Архивное фото Сергея Акопова с семьей

Находились у Акопова и завистники. Они даже распустили слух, что прозвище Гитлер – не случайно, и буфетчик является западногерманским шпионом. Но это так и осталось слухами, и Акопов не попал в руки советских спецслужб.

Пивная считалась одним из самых значимых заведений в городе. Основным достоянием пивной была безмерная пивная бочка, стойка, пропитанные терпким запахом столы и стулья. Собирались здесь компании по вечерам, и посетители порой выстраивались в огромные очереди. Заведение всегда перевыполняло свой план. Особенно уважали в пивной продавцов рыбы и музыкантов, которым могли налить бокал бесплатно.

Сергей Акопов работал в заведении до самой старости. С его уходом концепция пивной осталась прежней, но атмосфера поменялась.

Ныне бывшая пивная разрушена. Подвальное помещение превратилось в свалку. Окна выбиты и запечатаны фанерой. Если фасад здания имеет более пристойный вид, то внутри все разрушено до основания. Отсутствует даже перекрытие между первым и вторым этажом.

Сейчас здание является частной собственностью и продается вместе с прилегающей к нему землей.