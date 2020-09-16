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Донетчина лидирует по количеству больных ВИЧ

16.09.20 21:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Донецкая область среди других областей Украины занимает лидирующие позиции по количеству больных ВИЧ. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщил начальник отдела здравоохранения Краматорска Валерия Мельник.

В регионе отмечается 724 ВИЦ-инфицированных на 100 000 населения.

При этом в административной столице подконтрольной Украине части Донетчины этот показатель почти вдвое ниже областного. Так, В Краматорске – 398 инфицированных на 100 000 населения.

Мельник отметил, что город обеспечивает всех больных необходимыми лекарствами для проведения поддерживающей терапии за счет городского бюджета, а также в 2020 году в полной мере выполнена программа по выявлению больных ВИЧ / СПИД.

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