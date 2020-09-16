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Продавал за 300 грн: На Донетчине 16-летний парень создал шпионский «вирус»

16.09.20 21:53

В Донецкой области 16-летний парень создал «вирус», который похищал конфиденциальную информацию пользователей. Свою разработку юноша продавал в мессенджерах. Один экземпляр такого программного обеспечения стоил 300 грн. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Парень проживал в Мариуполе. Имея навыки в области программирования, самостоятельно разработал вредоносное программное обеспечение.

Программа имела фунционал скрытого шпионажа за пользователем и похищала сохраненную конфиденциальную информацию. «Вирус» был настроен таким образом, чтобы похищенная информация отправлялась письмом на почтовый ящик злоумышленнику. Юноша свою разработку продавал желающим в мессенджерах по 300 грн.

Правоохранители провели обыск по его месту жительства. Изъяли компьютерную технику и мобильный телефон, которые отправлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что санкция статьи предусматривает наказание:

  • штраф от 2 000 до 4 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 000 до 68 000 грн);
  • или исправительные работы на срок до 2 лет;
  • или лишение свободы на срок до 2 лет.

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