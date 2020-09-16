Продавал за 300 грн: На Донетчине 16-летний парень создал шпионский «вирус»

В Донецкой области 16-летний парень создал «вирус», который похищал конфиденциальную информацию пользователей. Свою разработку юноша продавал в мессенджерах. Один экземпляр такого программного обеспечения стоил 300 грн. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.
Парень проживал в Мариуполе. Имея навыки в области программирования, самостоятельно разработал вредоносное программное обеспечение.
Программа имела фунционал скрытого шпионажа за пользователем и похищала сохраненную конфиденциальную информацию. «Вирус» был настроен таким образом, чтобы похищенная информация отправлялась письмом на почтовый ящик злоумышленнику. Юноша свою разработку продавал желающим в мессенджерах по 300 грн.
Правоохранители провели обыск по его месту жительства. Изъяли компьютерную технику и мобильный телефон, которые отправлены на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины.
Отметим, что санкция статьи предусматривает наказание:
- штраф от 2 000 до 4 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 000 до 68 000 грн);
- или исправительные работы на срок до 2 лет;
- или лишение свободы на срок до 2 лет.