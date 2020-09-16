Заседание ТКГ по Донбассу: Украина говорила о пленных, «ДНР» – об экономической блокаде

Сегодня, 16 сентября, состоялось очередное онлайн-заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как отметили в Офисе президента Украины, переговоры продолжались около 7-ми часов.

Украинская сторона констатировала соблюдение «режима тишины», введенного с 27 июля этого года, несмотря на отдельные провокационные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук отметил важность присутствия на Донбассе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. «Мы никогда не ставили под сомнение мандат ОБСЕ и против передачи его кому-нибудь», – сказал он.

Также отмечалось, что Украина в полном объеме предоставляет представителям Международного комитета Красного Креста доступ ко всем удерживаемым лицам. Украинская сторона надеется, что «Л-ДНР» также выполнят условия и предоставят в ближайшее время доступ МККК к пленным, удерживаемым в «республиках».

«Продолжено обсуждение вопроса подготовки к очередному этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц по принципу "всех на всех". Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что украинцы, которые незаконно содержатся на временно оккупированных территориях, должны быть освобождены немедленно и без всяких политических условий», – отметили в Офисе президента.

По окончанию встречи свою версию представили в «ДНР». «Республиканцы» утверждают, что 2 месяца назад в рамках работы ТКГ передали украинской стороне «дорожную карту» о восстановлении социально-экономических связей. В ней «ДНР» предлагает отменить экономическую блокаду «республик». В «МИД ДНР» отметили, что и на сегодняшнем заседании ТКГ они так и не получили ответной реакции Киева на свои предложения.

В «ЛНР» лишь констатировали, что заседание ТКГ состоялось. Своей версии происходящего представители «республики» не озвучили.

Следующее заседание запланировано на 30 сентября.