Достали велосипеды: В пригороде Лисичанска – транспортный коллапс (Видео)

Город Новодружеск (Луганская обл.) расположен в пригороде Лисичанска – путь в 13 км автомобиль преодолевает за полчаса. Однако с 1 сентября в Новодружеске – транспортный коллапс, люди с трудом добираются до райцентра. Так как на учебу вышли студенты, учащиеся техникумов и колледжей.

Жители вынуждены выходить на остановку в 6 часов утра, чтобы попасть в Лисичанск к 9-ти часам.

«Студенты поехали на учебу – и всё. И маршруток перестало хватать. Бывает такое, что стоим на остановке и час, и полтора. До трех маршруток пропускаем. Они не останавливаются, просто проезжают», – говорит местная жительница Елена.

Учащемуся Алексею просыпаться приходится еще до рассвета. Но все равно часто опаздывает на занятия в Лисичанск. «Мы вышли в 6 утра, а мне на занятия нужно на 07:30. Опаздываю», – сетует он.

«А нам мастер сказал – главное, чтобы его предупредить, и не волноваться по поводу опоздания», – отмечает иной учащийся Богдан.

Почти все жители Новодружеска работают в соседнем Лисичанске. Некоторые говорят, что из-за постоянных опозданий в связи с транспортной проблемой их могут уволить. «Никто же не захочет работать за кого-то. А у меня маленькие дети, пока отведешь их в школу, пока там сдашь их…», – жалуется новодружевка Ирина.

Однако местные водители против увеличения автобусов на маршрутах. Так как после «часа пик» ездят полупустыми. «Мы ездим. Но в обед – это вообще, по 3 человека возим», – поясняет водитель Александр.

«Почему в больших городах, даже где есть метро, маршрутки переполненные ездят. То есть там контролируется как-то поток людей. А здесь не могут закрыть глаза на эти 2 часа "часа пик", чтобы вывезти людей», – рассуждает водитель Алексей.

Весь межгородской общественный транспорт курсирует в Новодружеск в Лисичанск из Приволья. С первой же станции маршрутки доезжают до города уже полными.

Чиновники оправдываются – не могут повлиять на график маршрутов. «Новодружеск – промежуточный город. Здесь "Березово" – промежуточная остановка. И на ней люди не могут сесть. Как мне кажется, решение – пустить дополнительные маршруты не из Приволья, а именно из Новодружеска. Хотя бы 2 автобуса», – комментирует Максим Буренко, заместитель городского головы Приволья.

Транспортники переадресовали жалобы жителей в военно-гражданскую администрацию Лисичанска. В ВГА же отмечают, что проблема не решится до тех пор, пока между населенными пунктами не пустят электротранспорт. «Эта проблема известна. Будем ее решать. Есть несколько обстоятельств. Если деньги какие-то будут выделяться, то, конечно, я эти вопросы буду поднимать. Конечно, туда пустить электротранспорт было бы неплохо», – отмечает глава ВГА Лисичанска Александр Заика.

А пока чиновники ищут пути решения проблемы, местные жители достали велосипеды. Говорят, что так добраться на работу сейчас быстрее, чем на автобусе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»