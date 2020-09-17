Кириленко сообщил о смерти двух женщин с коронавирусом на Донетчине (Карта)

COVID-19 унес еще 2 жизни в Донецкой области. Ее новыми жертвами стали 65-летняя жительница Мариуполя и 92-летняя жительница Святогорска. Об этом сегодня, 17 сентября, в своем Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
За среду, 16 сентября, в Донецкой области обнаружили еще 76 новых больных COVID-19, среди них 7-ро детей и 2-е медработников:
- 26 – в Мариуполе (в том числе 3 ребенка);
- 16 – в Бахмуте;
- 7 – в Краматорске;
- 5 – в Покровске;
- по 4 – в Славянске и Николаевке (в том числе 3 ребенка);
- по 3 – в Мирнограде и Святогорске (в том числе 1 ребенок);
- 2 – в Дружковке;
- по 1 – в Селидово, Угледаре, Соледарской ОТГ, Волновахском, Бахмутском и Покровском районах.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 272 случая COVID-19, из них:
- выздоровели – 1 258 человек;
- на лечении – 979 пациентов;
- летальных случаев – 35.