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На Донетчине кто-то отключил камеру ОБСЕ

17.09.20 08:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В н.п. Березовое (Донецкая обл.) во время планового техобслуживания системы видеонаблюдения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ выяснилось, что она работает от резервного источника питания. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 16 сентября.

«15 сентября во время планового техобслуживания системы видеонаблюдения в н. п. Березовое (подконтрольный правительству, 31 км к юго-западу от Донецка) команда СММ заметила, что кабель электропитания, размещенный в электрическом щитке для питания системы был отсоединен, а система видеонаблюдения работала на резервном источнике питания. Сотрудники Миссии подключили электропитание и вновь опломбировали электрический щиток», – говорится в отчете.

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