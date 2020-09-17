Мэр Краматорска рассказал, сколько переселенцев в Краматорске подали заявки на жилье

В Краматорске нуждающиеся в жилье переселенцы на сегодня подали 147 заявлений. За 5 лет город обеспечил жильем более 200 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время пресс-конференции на тему: «Улучшение жилищных условий внутренне перемещенных лиц на востоке Украины» рассказал городской голова Краматорска Андрей Панков.

Сейчас в Краматорске, по словам Панкова, около 50 тыс. переселенцев. «С начала конфликта, с 2014 года в целом в социальные службы города обратились порядка 95 тыс. жителей оккупированных территорий», – сообщил мэр Краматорска.

«По нуждающимся в жилье – на сегодняшний день это порядка 147 заявлений, это более 350 человек. За 5 лет мы смогли обеспечить жильем более 200 человек, предоставив свои отреставрированные помещения наших общежитий. То есть, на сегодня 147 заявлений находится в отделе жилфонда», – добавил он.

Напомним, для переселенцев в Краматорске и Северодонецке за счет международной помощи построят 500 квартир и купят еще 60. Для тех, кто будет заинтересован в том, чтобы выкупить жилье в частную собственность, планируется разработать специальный механизм. Проект финансируется Германией через Банк развития KfW.