Есть ли смысл покупать дорогие брендовые вещи: Какую одежду продают в Донецке (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал, какую одежду продают в городе.

В частности, мужчина отправился в Буденновский район. «Виконста» проехал по району, показал, как сегодня выглядит ночной клуб «Вирус» (ул. Стрелковой Дивизии), супермаркет «Караван» и магазины рядом с ним, ледовая арена «Алмаз».

На месте бывшего «Амстора» открыт продмаркет «Молоко». «Вывеску только поменяли, а так осталось то же самое», – отметил дончанин.

Также под крышей бывшего «Амстора» открыли магазин одежды «Бум».

Дончанин продемонстрировал, какую одежду продают в «Буме». Большие площади заставлены полками и вешалками с одеждой и обувью. Продают сумки – женские разных размеров, барсетки, бананки, большие багажные, чемоданы.

В женском отделе – брюки, джинсы, юбки, кофточки, блузки, в мужском – футболки, свитера, рубашки, брюки. Есть большой детский отдел, продается одежда для школьников.

Есть верхняя одежда, в том числе осенние курточки, жилеты, пальто, а также женская, мужская и детская обувь.

«Что хочу сказать по одежде. В Донецке очень мало премиум-магазинов и цена там соответственно высокая. Есть ли смысл покупать дорогие брендовые вещи? Конечно же – есть. В них вы будете совсем по-другому чувствовать себя», – сообщил мужчина.

При этом, по его словам, дончанам приходится покупать вещи, которые стоят дешевле, и носить их получится не так долго, как хотелось бы.

В «Буме» одежда стоит недорого, но качество ее – не на уровне.

Спросом у дончан новый магазин пользуется: «Виконста» снял многочисленных покупателей.