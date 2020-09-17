В Украине вновь зафиксировали антирекорд заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 3 584 человека. Это новый антирекорд заболеваемости COVID-19 в нашей стране. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 17 сентября, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«У нас продолжается рост количества больных COVID-19. В целом, то, что касается тенденции... Этот рост происходит, в том числе, во всех европейских странах. И мир уже пересек отметку в 30 млн больных, которые заболели COVID-19. Что касается Украины. За минувшие сутки у нас заболели 3 584 человека. И это очередной антирекорд, который у нас установлен. Из них 301 ребенок, а также 147 медработников. Были госпитализированы 534 человека. Это очень много... Зафиксированы 60 летальных случаев. При этом выздоровели 1 589 пациентов. За все время пандемии в Украине заболели 166 244 человека. Из них 10 859 детей и 13 396 медработников. При этом в целом выздоровели 73 913 пациентов. Летальных случаев – 3 400», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Харьковской (483), Тернопольской (390), Одесской (325), Львовской (234), Ивано-Франковской (179) областях и г. Киеве (379).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 2 272 случая COVID-19, в Луганской – 689 случаев.