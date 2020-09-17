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На Донетчине вынесли обвинительные приговоры двум депутатам: Подробности

17.09.20 09:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчне двум депутатам вынесли обвинительные приговоры в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Артемовским городским судом вынесены приговоры в отношении двух депутатов местного совета за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства (ч. 1 ст. 110 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Суд установил, что в мае 2014 года двое депутатов пгт Мироновский рассмотрели и в дальнейшем положительно проголосовали за внесено в повестку дня сессии вопрос о предоставлении помещения Мироновского дворца культуры для проведения «референдума» о признании «государственной самостоятельности» «ДНР».

Согласившись с доводами прокурора, суд назначил обвиняемым наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

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