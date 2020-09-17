Сводка из зоны ООС за 16 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 16 сентября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ. Выстрел в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета отмечен вблизи Катериновки, неприцельный огонь из стрелкового оружия – в районе населенного пункта Водяное. Эти огневые провокации противника не представляли угрозы, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

В штабе также сообщили, что вследствие неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского погиб один украинский военный.

С начала текущих суток, 17 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ соблюдали условия перемирия в минувшие сутки. За истекшие сутки нарушения режима прекращения огня и дополнительных мер по усилению и контролю действующего перемирия не зафиксированы».

В «ЛНР» свою версию событий на линии фронта на момент подготовки материала не обнародовали.