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Степанов рассказал, как смогут проголосовать на местных выборах люди с COVID-19

17.09.20 10:39
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

Люди, болеющие COVID-19 смогут проголосовать на местных выборах. Об этом сегодня, 17 сентября, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Глава минздрава отметил, что в данном случае голосование будет проходить на дому.

«Конечно смогут (проголосовать на местных выборах, – ред.). Это конституционное право. Право любого человека, гражданина Украины голосовать, принимать участие в выборах. Если у человека COVID-19, он должен обратиться в территориальную избирательную комиссию, если мне не изменяет память, до 20:00 последней пятницы перед днем голосования и оставить свое заявление, что он должен проголосовать на дому в связи с коронавирусной болезнью. И в день голосования приедут на дом члены комиссии и человек сможет проголосовать. Конечно, приедут во всех средствах защиты. Как это должно быть. Это не обсуждается», – сказал Степанов.

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