Кравчук рассказал, как заставил извиниться Грызлова

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук рассказал о дискуссии с полпредом РФ в ТКГ Борисом Грызловым из-за определения статуса неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса. Об этом Кравчук сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

«Господин Грызлов, отвечая на вопрос членов видеоконференции, обратился к украинским делегациям, что, мол, вы задаете вопросы, но это вопросы ОРДЛО, потому что это территория, которая принадлежит ОРДЛО. Конечно, я не мог не отреагировать. Я попросил Грызлова извиниться за такую неточность, потому что это украинская территория, она признана всеми международными документами, кстати, и президентом Российской Федерации», – сказал он.

По словам Кравчука, представителю РФ пришлось исправить свое заявление.

«Господин Грызлов вынужден был сказать, что он имел в виду, что это территория, неконтролируемая Украиной. Этот вопрос был снят, в конце концов. Мы не можем не реагировать на любой острый вопрос, который возникает, но реакция должна быть документально подтверждена и объективна», – сказал он.