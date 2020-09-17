В «ДНР» и в «ЛНР» сообщили, сколько людей умерли от COVID-19

В «ДНР» за сутки от коронавируса умерли 3 человека, в «ЛНР» – 1 человек. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщают пресс-службы «минздрава ДНР» и «минздрава ЛНР».

В «ДНР» выявили 41 новый случай заболевания COVID-19 за сутки, зафиксированы 3 летальных случая. «Согласно исследованиям, проведенным 16 сентября, выявлен 41 случай заболевания, из них 1 случай выявлен у прибывшего из Украины. Кроме того, зарегистрированы 3 летальных случая – мужчины в возрасте 67 и 63 лет и женщина в возрасте 76 лет», – уверяют в «минздраве ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 17 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 908:

на лечении – 1 143 пациента,

выписаны – 1 594 человека,

летальных случаев – 171.

«По состоянию на 17 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывшего из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – утверждают в «республике».

В «ЛНР» за сутки выявили 9 новых заболевших, зарегистрирован один летальный случай.

Всего по состоянию на 09:00 17 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 801, из них: