На Луганщине 77 человек попали в больницы с COVID-19 (Карта)

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 36 новых случаев COVID-19 (в том числе у 2-х детей). Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

География новых случаев:

18 – г. Северодонецк (8 – были в контакте с заболевшими ранее, 4 – прибыли с неподконтрольной украинским властям территории, 6 – с подозрительными клиническими проявлениями болезни);

8 – Лисичанск (6 – контактировали с заболевшими ранее, 2 – с подозрительными клиническими проявлениями болезни);

1 – Рубежное (прибыли с неподконтрольной украинским властям территории);

3 – Новопсковский район (2 – контактировали с заболевшими ранее, 1 – прибыл с неподконтрольной украинским властям территории);

1 – Станично-Луганский район (прибыл с неподконтрольной украинским властям территории);

1 – Марковский район (с подозрительными клиническими проявлениями болезни);

2 – Сватовский район 2 (1 – контактировал с заболевшими ранее, 1 – с подозрительными клиническими проявлениями болезни);

2 – Новоайдарский район (1 – прибыл с неподконтрольной украинским властям территории, 1 – с подозрительными клиническими проявлениями болезни).

Всего по состоянию на 17 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 690 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 36 детей. Из них: