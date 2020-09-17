На КПВВ «Станица Луганская» у женщины нашли несколько сотен запрещенных таблеток

На КПВВ «Станица Луганская» правоохранители обнаружили у женщины несколько сотен таблеток психотропного действия. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что информацию о возможном перемещении запрещенных медикаментов предоставили сотрудники СБУ.

«Когда в контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" прибыла 56-летняя жительница Станицы Луганской, ее остановили для проверки. В результате, в вещах женщины обнаружили 330 таблеток лекарственного препарата "Пенталгин", в состав которого входят вещества кодеин и фенобарбитал», – рассказали в пресс-службе.

Женщина пояснила, что она только курьер и за вознаграждение в 1,5 тыс. грн согласилась перенести вещи через КПВВ и сразу вернуться в Станицу Луганскую. Содержанием пакетов она не интересовалась.

Женщину и таблетки передали сотрудникам Национальной полиции для проведения следственных действий, а также направили сообщение об обнаружении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).