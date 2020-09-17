Аграриям Донбасса могут начать платить компенсации на фортификации на их земле

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в ближайшее время предложит механизмы компенсации затрат аграриям, на чьих угодьях находятся военные фортификационные сооружения. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба министерства.

Сообщается, что представители министерства находятся с рабочей поездкой в Луганской области. В рамках визита советник вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова – Андрей Мирошниченко и генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции Марта Бухтиярова встретились с местными представителями агробизнеса. Предприниматели во время встречи обратили внимание на необходимость срочного решения вопроса, связанного с компенсацией расходов собственникам земли, на чьих угодьях расположены фортификационные сооружения.

«Это станет важной задачей для министерства для восстановления справедливости и открытых отношений между властью и бизнесом. В ближайшее время будут предложены механизмы решения этого вопроса», – заявил Мирошниченко.

Также отмечается, что «во время встречи представители министерства особое внимание обратили на концептуальные подходы в разработке стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, в том числе – важность создания действенных форм правовой защиты инвесторов».

Сообщается, что представители бизнеса положительно восприняли идею открытия филиала международного коммерческого арбитража.