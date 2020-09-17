Ходили босиком по соленой грязи: Возле парка «Клебан-Бык» есть интересное место (Фото)

Рядом с региональным ландшафтным парком «Клебан-Бык» (Константиновский р-н, Донецкая обл.) туристы облюбовали солончаки. Об этом сообщается на странице парка.

«Рядом с региональным ландшафтным парком "Клебан-Бык" есть солончаки, которые уже также облюбовали туристы», – говорится в сообщении.

Прибывшие на экскурсию дети и взрослые ходили босыми ногами по соленой грязи и слушали историю о старинной солеварне.

Соляные источники – крупный выход в виде соляных болотец, часто пересыхающих – находятся у села Александро-Калиново, на восточной окраине села.