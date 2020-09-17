Компенсация или денежная помощь за разрушенное войной жилье: Эксперт пояснила нюансы

В рамках постановления №767 «Вопросы выплаты денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерацией» предусмотрены два вида оплаты людям, чье жилье пострадало в результате боевых действий на Донбассе. Об этом рассказала правовой аналитик Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Элина Шишкина в эфире радио «Голос Донбасса».

«Постановление 767 предусматривает два вида оплаты. Это денежная помощь – она выплачивается в размере от 3 до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан. Но она может быть выплачена только за поврежденное жилье. И только за жилье. Не за имущество в целом. Не за автомобиль, не за какую-то хозяйственную постройку. А именно за дом или квартиру. За жилье. Только то, которое было повреждено. А компенсация, денежная компенсация – она выплачивается максимально в размере 300 тыс. грн людям, у которых дома или квартиры были полностью разрушены. То есть они не просто не пригодны для проживания. Их фактически не существует. То есть, если, например, снаряд попал в дом и произошел взрыв, дом разрушен полностью – в таком случае человек будет иметь право на получение денежной компенсации», – рассказала Шишкина.

Эксперт также отметила, что сумма компенсации, которую получит конкретный человек, не обязательно будет составлять именно максимальные 300 тыс. грн.

«Максимальный размер – 300 тыс. грн. Это не означает, что все, у кого разрушены дома, получат сумму в размере 300 тыс. грн. Сумма может быть и уменьшена, если комиссия примет такое решение», – сказала она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» на основе записи эфира, обнародованной БФ «Право на защиту»