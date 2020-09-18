«Клебан-Бык»: На Донетчине создали карту экотропы

На Донетчине в региональном ландшафтном парке «Клебан-Бык» (Константиновский р-н, Донецкая обл.) представили карту экотропы. Об этом сообщается на странице парка.

На карте представлена экотропа «Клебан-Бык»: отмечены важные объекты, основной кольцевой маршрут протяженностью 1,2 тыс. м (черной линией), а также возможные маршруты (красными линиями).

Общая длина экологической тропы, включая третью смотровую площадку, составляет 3 тыс. м.

«Надеемся, что теперь наши туристы не заблудятся», – отметили в парке.