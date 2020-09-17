Многие живут в санаториях: Рада освободила переселенцев от туристического сбора

Верховная Рада Украины сегодня, 17 сентября, приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3103, который освобождает внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора, передает «Сегодня».

За такое решение проголосовали 317 народных депутатов. Как отмечают авторы законопроекта, одним из важнейших проблемных вопросов, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица, является вопрос жилья.

«По данным Отчета национальной системы мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами, проведенного в июне 2018 года, большинство продолжало жить в арендованном жилье (62%), 5% переселенцев проживают в общежитиях и 4% – в Центрах коллективного проживания. По оценкам общественных организаций, по меньшей мере 5690 внутренне перемещенных лиц все еще продолжают жить в так называемых местах компактного проживания, то есть санаториях, туристических базах, домах отдыха», – говорится в пояснительной записке к документу.

Туристический сбор в Украине должны платить как иностранцы, так и граждане страны. Он взимается с туристов, проживающих не только в отелях и санаториях, но и в частных жилых домах, квартирах, комнатах и прочих объектах недвижимости, которые используются для временного проживания или ночевки. От уплаты туристического сбора уже освобождены дети до 16 лет, люди с инвалидностью, ветераны войны, учащиеся.

Напомним, в Украине по состоянию на 14 сентября учтены 1 млн 456 тыс. 419 переселенцев из Донбасса и Крыма.