Поругают друг и друга и начнут работать хорошо: В Донецке показали «миграционную службу» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в очередях в «миграционную службу» продолжают тратить свое время местные жители. О том, что ситуация не меняется, люди пишут в соцсетях.

Дончанин показал «миграционную службу» в Кировском районе: сегодня, 17 сентября, люди стоят там с 4:30 и не попадают на прием. По живой очереди зашли всего 2 человека из 43 (на подачу документов на «паспорт ДНР» несовершеннолетними).

Житель Донецка в комментариях пишет о том, что не нужно было оттягивать время визита в «миграционку». «Вы все ждали до конца 20 года, а теперь все рванули за паспортами и жалуетесь, что большие очереди!», – пишет Виталий.

Иные дончане объясняют, что причина – в организации работы, а не в людях, так как «паспорт» вынуждены получать те, кто его потерял, а также те, кто достиг определенного возраста.

«Работа миграционной службы парализована… Просто система получения паспортов сделана идиотами в ДНР. Чтобы паспорт получить, нужно полгода, а то и более, времени… А мы не ждали, я получил. Ну и? Сейчас замена по возрасту, год+ в очередях. Уже 3 месяца жду, пока поменяют ДНР на ДНР. Временое удостоверение 3 месяца, хожу раз в месяц продлить. Так вот, чтоб она написала дату и расписалась, я весь день стою… Какие тупые несовершеннолетние, надо ж было к 16-17-му быстренько повзрослеть…Я посмеюсь с тебя, когда потеряешь паспорт или исполнится 20-45 лет», – пишут местные жители.

Также люди сообщают о подобной ситуации в иных отделениях «миграционной службы».

«Все. Теперь они прочитают это, поругают друг и друга и начнут работать хорошо. Привыкайте. Это – Кировский паспортный, там всегда был ад, не только сейчас… В Пролетарском районе то же самое… В Киевском то же самое, запускают по звонку. Если нет людей по электронной очереди, закрывают дверь. Люди стали возмущаться, ответ: я занимаюсь российскими, я не с этого кабинета, я занимаюсь только электронной очередью… В Петровском то же самое… Там, в основном, за деньги проходят, коррупция – капец… У меня ребенок родился полтора года назад. Чтобы прописать – периодический заезжаю и, ах****я, уезжаю. Одна очередь (один человек принимает) – для прописки детей и взрослых, выдачи адресных справок и т.д. В день максимум 10-12 человек. Как мне прописать родившегося ребенка, брать отпуск, палатку и там жить?», – возмущаются дончане.

Напомним, «глава ДНР» Денис Пушилин признал проблему очередей за «паспортами ДНР».

Как сообщалось ранее, жители Донецка жалуются на огромные очереди на оформление «паспорт ДНР». Они отмечают, что в день «паспортные отделы» в районах города принимают по 5-7 человек. Также в «ДНР» предприятия без ведома сотрудников подают их в списки на получение «республиканского паспорта». Работники об этом узнают случайно, когда получают SMS-уведомление, что им необходимо явиться в «миграционную службу» для подачи документов.

Также большие очереди сохраняются в «паспортные столы» в «ЛНР».