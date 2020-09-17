СБУ провела плановые антитеррористические учения на Луганщине (Фото)

Службы безопасности Украины провела плановые антитеррористические тактико-специальные учения в Рубежном (Луганская обл.). Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

В двухдневных тренировках приняли участие сотрудники региональных подразделений Службы безопасности, Вооруженных cил Украины, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Государственной пограничной службы, представители местной власти.

По сценарию учений «террористы» пытались совершить несколько диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры города.

«Благодаря слаженным действиям силовиков условные преступники были своевременно обнаружены и задержаны, последствия их подрывной деятельности – нейтрализованы», – отметили в пресс-центре.

Также сообщается, что «руководство штаба Антитеррористического центра СБУ проанализировало каждую фазу спецоперации, отметив высокий уровень готовности задействованных подразделений к противодействию диверсиям и терактам».

Участники учений получили рекомендации по повышению эффективности контрдиверсионной работы.