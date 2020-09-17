Украина должна активизировать реформы для интеграции в НАТО, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достижение мира на Донбассе, возвращение всех украинских граждан и всех территорий есть и будет его приоритетом. Об этом глава государства сказал на открытии учений Rapid Trident – 2020 на Львовщине, передает пресс-служба Офиса президента.

«В мире сегодня, пожалуй, нет человека, который не знал бы, что государство Украина, как никто другой, хочет мира и завершения войны на востоке страны. И мы делаем для этого все от нас зависящее. Долгожданный мир, возвращение всех наших людей и возвращение всех наших территорий было, есть и всегда будет моим приоритетом», – сказал президент.

«Также моим приоритетом является современная, оснащенная и боеспособная украинская армия. Ведь именно она – наша армия – сможет быть гарантом дальнейшей безопасности, мирного сна граждан и свободного развития независимой Украины», – добавил Зеленский.

Президент отметил, что в ходе встреч с зарубежными лидерами он всегда подчеркивает, что война на Донбассе – «это угроза не только для Украины, но и для безопасности и стабильности всех стран Европы и мира».

«Наши партнеры абсолютно солидарны со мной в этом вопросе. Именно поэтому мы объединились для преодоления нынешних вызовов и поиска механизмов адекватной реакции на них», – сказал глава государства.

Одним из таких механизмов Владимир Зеленский назвал интеграцию Украины в НАТО и напомнил, что в начале недели он утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, согласно которой членство в НАТО является стратегическим курсом государства.

«Максимально быстро мы должны достичь взаимосовместимости Вооруженных сил Украины с соответствующими структурами государств Альянса. А также активизировать реформы, которые позволят получить приглашение и присоединиться к Плану действий по членству в НАТО», – подчеркнул президент.