Компенсация за разрушенное войной жилье: Можно ли использовать средства для льготных программ покупки недвижимости

Люди, чье жилье было разрушено в результате боевых действий на Донбассе, имеют право после получения компенсации от государства использовать эти средства для участия в программе «Доступное жилье». Об этом рассказала правовой аналитик Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Элина Шишкина в эфире радио «Голос Донбасса».

«Например, гипотетическая ситуация: они получат 300 тыс. грн. Они сразу могут воспользоваться этой суммой для того, чтобы, например, принять участие в программе "Доступное жилье". Не "Кредит под 3%", а "Доступное жилье", где предусмотрены условия софинансирования "50 на 50". И это будет определенный их взнос, который они могут сразу сделать для покупки жилья», – сказала Шишкина.

Эксперт отметила, что за счет данной компенсации можно даже полностью покрыть ту часть суммы, которую человеку необходимо внести для участия в программе – если ее будет хватать.

При этом Шишкина отметила, что если человек захочет использовать эти средства для участия в программе «Ипотека под 3%», лучше получить предварительную консультацию в «Держмолодьжитло».

«Для "Кредита под 3%" в любом случае нужно подавать справку о доходах. Совокупного месячного дохода человека или семьи. Прямого противоречия я не вижу для "Кредита под 3%", но о деталях, нюансах лучше проконсультироваться со специалистами, чтобы понимать, что получение этой компенсации не увеличит ваш доход до той границы, что вы выйдете за рамки правил участия в программе», – сказала эксперт.

Как сообщалось ранее, с 10 сентября возобновлен прием заявок на участие в программе «Ипотека под 3%» для внутренне перемещенных лиц и участников АТО / ООС. В этом году на программу выделено 14,6 млн грн.

Напомним, «Ипотека под 3%» работала только единожды, заявки на нее принимались 3 дня в декабре 2019 года. Тогда на программу было выделено 200 млн грн, на которые квартиры получили 198 семей – 98 семей ВПЛ и 100 семей участников АТО / ООС (всего поступило 10 180 заявок)

Положения программы прописаны в Постановлении Кабинета министров Украины от 27.11.2019 № 980 и на сайте «Держмолодьжитла». Согласно условиям «Ипотеки под 3%», кредит на жилье (в том числе его можно приобретать на вторичном рынке недвижимости) выдается сроком на 20 лет под 3% годовых, первоначальный взнос – 6% от стоимости жилья (но есть и иные расходы).

Также о программе см. «Нюансы программы "Ипотека под 3%"»:

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» на основе записи эфира, обнародованной БФ «Право на защиту»