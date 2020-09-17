Едут за пенсиями: Экс-замминистра озвучил реальное число переселенцев с Донбасса

Реальное количество внутренне перемещенных лиц почти вдвое меньше официально заявленного. Об этом заявил экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала «Украина 24».

«Популярная цифра, которая не соответствует действительности, но удобна власти – это цифра в 1,5 млн переселенцев, которую довольно часто используют либо борцы за мир, либо борцы за выделение финансов, либо за получение грантов. Еще в 2017 году я начал открыто заявлять, что это вранье. Реальная цифра переселенцев примерно вдвое меньше», – сказал экс-замминистра.

Тука акцентировал, что люди регистрируются как переселенцы для получения пенсий.

«Другая часть людей, которые зарегистрировались как переселенцы – это разные категории граждан. Одни люди вынуждены были, подчеркиваю – вынуждены регистрироваться в качестве переселенцев исключительно потому, что для них это был единственный путь получения пенсионных выплат», – сказал Тука.

Экс-чиновник считает, что виновата в такой ситуации украинская власть. «Украинская власть, приняв решение, что исключительно переселенцам выплачивает пенсии, не нашла мужества признать, что люди вынуждены были воспользоваться единственным путем. И пенсионеры, которые реально живут на оккупированных территориях, продолжают там жить и никуда не переезжали, начали массово регистрироваться за взятки в ближайших населенных пунктах. Кроме того, что государство создало для них такие искусственные условия, еще и появился термин, используемый неспециалистами – пенсионный туризм», – сказал он.

Тука назвал общее количество переселенцев, опираясь на данные, которые используются международными организациями. «Реальное количество внутренних переселенцев составляет около 800 тыс. Часть людей реально приехали, ожидая какой-то помощи от государства, не получив этой помощи, они вернулись назад», – сказал он.