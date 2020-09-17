Не открывая КПВВ, «ДНР» искусственно создает очередной гуманитарный кризис, – Минреинтеграции

На неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области местные «власти» искусственно создают препятствия для свободного перемещения людей через линию разграничения. Об этом сегодня, 17 сентября, заявил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский, передает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«Ситуация, которая есть сейчас, свидетельствует о том, что марионеточные образования и оккупационная российская власть издеваются над нашими гражданами. Это в очередной раз подтверждает, что они сделают все, чтобы в очередной раз запугать наших людей и создать им очередные препятствия», – прокомментировал Замлинский ситуацию с закрытыми пунктами пропуска во время общения с журналистами в Краматорске.

По его словам, вопрос открытия и нормальной работы КПВВ неоднократно рассматривался на заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

«Мы со своей стороны работу КПВВ восстановили в обычном режиме. В Луганской области они работают, в Донецкой – почему-то не работают. Оккупационная власть делает все, чтобы создать очередной гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях, совершенно не заботясь о нуждах людей», – заявил первый замминистра.

Также Ростислав Замлинский сообщил, что сейчас все КПВВ готовы к работе в осенне-зимний период. На КПВВ «Новотроицкое» вскоре должна начаться реализация пилотного проекта по созданию сервисного центра.