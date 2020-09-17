Обыски, аресты, убийства: Правозащитники сообщают о переделе сфер влияния в «ЛНР»

На неподконтрольной украинским властям части Луганщины, на трассе возле поселка Вахрушево, были убиты коммерсанты Игорь Криничный и Игорь Доценко. По информации источников Восточной правозащитной группы, данные убийства связаны с переделом сфер влияния в «ЛНР», а именно с контролем над рынком нелегальной добычи угля.

По данным правозащитников, с конца августа в «ЛНР» работает группа из Кремля из экономистов и силовиков, которые проводят «аудит» расходования финансовых средств из РФ. «Нами зафиксированы проведения обысков и арестов представителей местных элит в Антраците, Алчевске, Красном Луче (после переименования – Хрустальный, – ред.) и Ровеньках. С обысками приходят к "чиновникам" оккупационных "администраций" ("судьям", "прокурорам", "полицейским" и т.д.) и местным предпринимателям», – отмечают правозащитники.

«Все эти действия связаны с противостоянием групп влияния в ОРЛО. Главарь НВФ "ЛНР" Леонид Пасечник, вероятнее всего, уйдет в отставку до конца этого года. Причиной отставки является отсутствие контроля над общественно-политической ситуацией в ОРЛО, т.е. Кремлю не понравилось, что Леонид Пасечник допустил протесты шахтеров, не сумел без последствий провести операцию "реструктуризация" по закрытию шахт в ОРЛО, а также допустил, по мнению кураторов из Кремля, запредельный уровень хищений финансовых средств, выделенных из РФ», – сообщают в Восточной правозащитной группе.

Там добавляют, что у Пасечника – конфликт с Рашидом Садыковым, который работает в ОРЛО под псевдонимом Анатолий Антонов и является фактически «смотрящим за деятельностью Пасечника».

«Если резюмировать, то сейчас в ОРЛО происходит процесс подчинения местных элит и взятие под контроль всего нелегального бизнеса в ОРЛО (копанки, вывоз металла и т.д.). Т.е. подготовительный этап по смене первых лиц оккупационных администраций РФ в ОРЛО. По нашей информации, Леонид Пасечник готов уйти в отставку добровольно и не собирается оказывать сопротивления», – сообщили правозащитники.