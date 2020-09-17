На третий день после освобождения: На Луганщине рецидивист ограбил и изнасиловал пожилую женщину

На Луганщине апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции мужчине, которого признали виновным в ограблении и изнасиловании пожилой женщины. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Суд апелляционной инстанции оставил без изменений приговор Старобельского районного суда Луганской области, которым житель Новопсковского района приговорен к 8 годам лишения свободы», – говорится в сообщении.

Во время судебного разбирательства установлено, что в августе 2019 года злоумышленник проник во двор пожилой женщины в одном из населенных пунктов Старобельского района.

«Ударив ее несколько раз кулаком в лицо, обвиняемый завладел мобильным телефоном и небольшими сбережениями. В дальнейшем с целью удовлетворения своей половой страсти мужчина, угрожая потерпевшей, вступил в половую связь против ее воли. Стоит отметить, что указанные преступления совершены на третий день после отбывания 14-летнего срока заключения, а сам осужденный семь раз привлекался к уголовной ответственности, в основном за преступления против собственности», – сообщили в прокуратуре.

Коллегия судей апелляционного суда жалобу обвиняемого, который просил суд назначить ему более мягкое наказание, оставила без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.