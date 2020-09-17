Людей выгнали на улицу: В «ЛНР» «заминировали» больницу с COVID-пациентами

В Славяносербске (временно неподконтрольная украинскому правительству часть Луганской области) «заминировали» здание центральной районной больницы, где находились люди с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, инцидент произошел 16 сентября, примерно в 15:30.

«Было заминировано здание центральной больницы Славяносербска. На месте была найдена посылка "АлиЭкспресс", взрывчатых веществ в ней не нашли. Но что интересно. У некоторых людей из числа тех, кто сидит на изоляции в больнице – а там несколько десятков человек включая медперсонал – сегодня подтвердился тест на коронавирус и было принято решение везти их в 4-ю больницу Луганска. И как раз в этот момент поступил ложный звонок о минировании и людей выгнали на улицу», – пишет один из луганских Telegram-каналов.

В «МЧС ЛНР» по данному происшествию сообщают, что вызов о минировании имел место и оказался ложным.

«16.09.2020, 15:10 – 18:00, г. Славяносербск, ул.Горького, 144. На линию "101" ГПСЧ-24 Славяносербского ГПСО поступил анонимный звонок о заминировании здания центральной районной больницы. При обследовании здания и прилегающей территории взрывоопасных предметов не выявлено. В 18:00 – вызов ложный», – говорится в сообщении.