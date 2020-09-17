Как Захарченко с Курченко «республику» не поделили: Расследование причин убийства первого «главы ДНР»

На российском ресурсе Baza опубликовано журналистское расследование причин ликвидации первого «главы ДНР» Александра Захарченко. Вывод – в его убийстве больше всех был заинтересован украинский олигарх Сергей Курченко, который в 2014 году бежал в Россию и через свой холдинг контролирует всю промышленность «Л-ДНР». «Человек, который подмял под себя экономику целой республики с помощью высокопоставленных чиновников из России и силовиков из спецслужб», – так характеризуют олигарха авторы материала.

По мнению расследователей, Захарченко собирал досье на Курченко, но не успел передать его президенту Владимиру Путину. В итоге, 31 августа 2018 года первый «глава ДНР» был взорван в центре Донецка в кафе «Сепар».

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Расследование основано на информации людей, служивших и работавших с Захарченко, а также силовиков – российских и» республиканских». «Они поделились информацией на условиях строгой анонимности — потому что опасаются за свои жизни и свои семьи», – уточняют авторы.

Ноябрь 2014 года. Донецк. Александр Захарченко вызывает в свой рабочий кабинет «министра финансов ДНР» Екатерину Матющенко. Когда она входит, Захарченко указывает на две сумки и говорит: «Вот эти деньги оформи как пожертвование в бюджет республики». Рядом с сумками сидит молодой светловолосый мужчина, которого Матющенко, конечно же, сразу узнала. Это Сергей Курченко – украинский олигарх, которого еще называли «кошельком» бывшего президента Украины Виктора Януковича. Услышав слова Захарченко про пожертвование, он краснеет, а потом в бешенстве выходит из кабинета. «Идет он на х*й», – с ухмылкой провожает своего гостя «глава ДНР».

«Расчет был на то, что глава за бабки и процент с будущих доходов должен был не мешать Курченко делать дела в Донбассе. Но Батя (прозвище Захарченко в "ДНР", – ред.) его послал, четко дал понять, что договориться не получится, а 500 тысяч долларов оформил в бюджет», – поведал детали встречи один из приближенных «экс-главы республики». С этой встречи началась история их конфликта, который завершился спустя четыре года.

Большая чистка

30 августа 2018 года умер Иосиф Кобзон, не выходя из комы. Эта новость потрясла Захарченко – они дружили. Кобзон часто приезжал с концертами, навещал раненых в больницах, привозил лекарства. Когда артиста не стало, Захарченко собрался в Москву – на похороны. Однако прощание было не единственной целью его поездки. Захарченко знал, что там у него будет возможность увидеться с Владимиром Путиным, и хотел передать ему бумаги: доказательства коррупционных схем при экспорте донецкого угля и металла, из-за них бюджет «ДНР» терял миллиарды рублей, которые уходили в офшоры.

Захарченко давно собирал этот компромат, но встретиться лично с президентом никак не удавалось.

«Там даже план был небольшой. В аэропорту Захарченко собирался встретить депутат Тайсаев (Казбек Тайсаев – депутат Госдумы от фракции КПРФ, – ред.). Позже Тайсаев пересадил бы его в машину к Зюганову (Геннадий Зюганов – глава КПРФ, – ред.). И уже вместе они поехали бы на прощание. А там Зюганов должен был подвести его к президенту», – вспоминает один из бывших сотрудников «республиканской службы охраны ДНР».

Доехать до Москвы «глава ДНР» не успел: 31 августа его убили. А в концертном зале Чайковского в Москве 2 сентября состоялась церемония прощания с Кобзоном. Среди пришедших был и Владимир Путин.

В первые дни после смерти Александра Захарченко в «республике» была создана видимость преемственности власти: исполняющим обязанности «главы ДНР» стал первый вице-премьер Дмитрий Трапезников. Правая рука Захарченко Александр Тимофеев (позывной Ташкент) сильно пострадал при покушении на него в ресторане «Сепар» и в это время лечился.

Но буквально через неделю после убийства «главы ДНР» в правительстве «республики» начались массовые чистки. В ночь с 6 на 7 сентября почти всех ближайших соратников Захарченко вывезли из «республики» в Россию. Кого-то приглашали вежливо и обещали скорое возвращение в «ДНР», кого-то сопровождали под конвоем.

Первый вице-премьер республики Дмитрий Трапезников уехал раньше всех. «Ему сказали, что будет встреча с Сурковым (Владислав Сурков на тот момент куратор «республик» от Кремля, – ред.). Уже в Москве запретили возвращаться, пообещали, что подыщут хорошее место. В итоге осенью 2019-го Трапезников стал мэром Элисты», – рассказывает один из бывших членов правительства Александра Захарченко.

«Ташкента» тоже не рискнули выдворять насильно, ведь у него были свои охрана и вооруженные отряды. «Ему сказали: "Ты поезжай, вернешься уже с мандатом на власть". Правда, на всякий случай к гостинице "Донбасс палас", где он отлеживался после ранения, подогнали БТРы. Причем жена "Ташкента" осталась в Донецке», – вспоминает собеседник Baza.

Но в «республике» он больше не появлялся, а высокие политические посты в России «Ташкента» не ждали. «Просто сказали: "Больше в ДНР не лезь". Пообещали дать российский паспорт и не трогать его семью и бизнес. Рисковать он не стал», – добавил собеседник.

Очередь дошла и до Александра Казакова. Официальную должность в руководстве «ДНР» он не занимал, но долгое время был советником Захарченко, и тот к нему прислушивался. Именно Казаков собрал совет «правительства» после покушения на «главу ДНР», где было принято решение назначить Дмитрия Трапезникова и. о. руководителя республики.

«5 сентября вдова Александра Захарченко Наталья поехала на передовую поддержать боевой дух армии – это снимали на видео. Идея была Казакова. В Москве восприняли записанный там ролик чуть ли не как начало ее предвыборной кампании. Там побоялись, что Казаков сделает из Натальи "второго Захарченко" и она захватит власть. Хотя планов таких вроде не было, но сразу запретили контактировать с Казаковым, Ташкентом и другими командирами, приставили охрану», – рассказывает член бывшего «правительства ДНР».

За Александром Казаковым пришли прямо во время его интервью одному из российских каналов. Двое вооруженных людей представились сотрудниками «МГБ» и сообщили, что Дмитрий Трапезников якобы приказал «срочно вывезти его из республики по соображениями безопасности». «Его сопроводили домой, дали два часа на сборы и увезли в Россию. Уже там сказали: "Больше ты в НР не вернешься"», — добавил собеседник.

На место «главы ДНР» был назначен Денис Пушилин. «Он был креатурой Суркова, но, в отличие от Захарченко, не имел никаких рычагов влияния, просто говорящая голова. Ключевые посты, контролирующие экономику и бюджет ДНР, в новом правительстве заняли люди Сергея Курченко. Из России экономические назначения курировал преимущественно аппарат вице-премьера Дмитрия Козака, а также Сергей Назаров – замглавы минэкономразвития», – говорит источник Baza из числа сотрудников нынешней администрации «главы ДНР».

В документах, которые Захарченко собирался привезти в Москву, были данные по суммам и офшорам. А именно – куда уходит прибыль, которую получали от «республиканских» шахт и заводов компании, связанные с олигархом Сергеем Курченко – на тот момент он уже контролировал практически весь экспорт ископаемых из «республики».

Чтобы понять, кто такой бизнесмен Сергей Курченко и как он стал главным бенефициаром донецкой экономики, – нужно вернуться в самое начало.

Кто такой Сергей Курченко

Пресса называла Сергея Курченко «кошельком Януковича» – он был близок к семье экс-президента Украины. До Майдана ему принадлежали активы в топливной энергетике, среди которых Одесский НПЗ и сеть АЗС. Также Курченко владел крупным медиахолдингом UMH group, на Украине издававшим версии «Комсомольской правды» и журнала Forbes, а в России — журналы «Теленеделя» и «Футбол».

В 2013-м состояние Курченко оценивали в 2,4 млрд долларов. Тогда ему было всего 28 лет.

Большая часть активов Курченко после смены власти на Украине была арестована, его объявили в розыск по подозрению в крупных хищениях. Позже добавились и обвинения в организации преступной группировки.

Перебравшись в Россию, Курченко занялся торговлей сжиженным газом и купил Феодосийскую нефтебазу в Крыму. Также ему принадлежит холдинг Shemerdo Investments: он управляет известными сетями ресторанов «Руккола», «Вареничная №1» и «Реберная №1», а с 2020 года – также ресторанами «Одесса-мама», «Хача» и «Тарантино» в Москве.

После переезда олигарх купил особняк на Рублево-Успенском шоссе за 35 млн долларов. Сотрудники и прислуга отзываются о нем как о «жадном и агрессивном человеке».

Сергея Курченко круглосуточно охраняют вооруженные люди в камуфляже. На случай покушения бизнесмена постоянно сопровождает врач-реаниматолог.

Женой Курченко называют Елену Римаренко. Как писал The Insider, Курченко устроил ее на главную роль в спектакль «Сад любви» в театр Олега Табакова. Роль Вассы Железновой стала для Римаренко дебютом на профессиональной сцене.

Трансграничный нал, газ и чеченский спецназ

Осень 2014 года. Александр Захарченко жив, на Донбассе состоялось всенародное голосование – и его выбрали «главой ДНР». Киев ответил экономической блокадой. «Тогда была полная анархия: тут тебе и разруха, и амбициозные командиры, которые только и смотрят, как бы захватить власть, и постоянные провокации на передовой. А еще начался дележ заводов, шахт и труб. Активизировались сбежавшие с Украины олигархи», – вспоминает источник из прежнего «правительства республики».

Одним из таких олигархов был как раз Сергей Курченко. К середине лета 2014-го в его руках оказались газораспределительные станции в «ДНР» – обычные дома можно подключить к газовой магистрали только через эти установки. Раньше станции принадлежали «Нафтогазу», но после войны украинская госкомпания потеряла всю свою инфраструктуру в «ДНР» – при этом сам газ по трубам идти не перестал. Потом компании Курченко взяли под контроль уже расчетные центры, в которых население оплачивало свои счета. Тогда эти центры принимали только наличные, гривны.

Чтобы вывести накопившуюся огромную массу денег с территории «республик», была придумана сложная схема: миллиарды наличных регулярно перевозили через границу в микроавтобусах, но не напрямую.

«Сначала бронированные микроавтобусы отправляли в Харьков в Украину. Там гривны меняли на доллары, и только потом деньги перевозили в Россию. Логика простая: в РФ обменивать гривны было невыгодно, а в ДНР такого количества валюты просто не было», – рассказал бывший глава одной из газораспределительных станций.

Все эти маневры были бы невозможны без связей олигарха с силовыми структурами, причем как российскими, так и украинскими. Политическую же поддержку Курченко тогда оказывал помощник президента РФ Владислав Сурков: «Сурков курировал украинское направление и поначалу помогал ему, у них были нормальные отношения. Даже больше – они отдыхали вместе».

Около 200 млн долларов в гривнах наличными – такая сумма за оплату газа скопилась в «ДНР» к середине осени 2014 года. Охрану перевозки этого транша из «ДНР» в Украину, а затем снова через «ДНР» в Россию обеспечивали бойцы чеченского спецназа. «За услугу Сергей Курченко пообещал заплатить им 10% от перевозимой суммы, но в итоге эти деньги до них не дошли. Курченко стали поступать угрозы от чеченцев. Ему пришлось нанять себе охрану», – рассказал источник, близкий к администрации президента РФ.

Курченко не выполнил условия сделки, и это неожиданно это поссорило Рамзана Кадырова и Владислава Суркова. Пять лет назад СМИ писали об их разладе: Кадыров вдруг перестал называть Суркова братом и расфрендил его жену в «Инстаграме».

Не получившие свои 10% чеченцы пожаловались Кадырову, а тот решил задать вопросы Суркову, полагая, что Курченко – его человек.

Для Суркова это тоже стало очень неприятным сюрпризом, и с этого момента он начал дистанцироваться от Курченко. «Владислав Юрьевич стал выстраивать работу в ДНР уже напрямую через нового главу – Александра Захарченко. Последний раз, когда Курченко попросил Суркова отдать ему Харцызский трубный завод на Донбассе, тот отказал», – сообщил бывший сотрудник аппарата Владислава Суркова.

В ноябре 2014 года Курченко впервые встречается с Захарченко лично. Но тогда договориться не получилось, а 500 тысяч долларов отправились в бюджет «республики».

Еще одну попытку «пролоббировать» свои интересы Сергей Курченко предпринял, когда «глава ДНР» приехал в Москву в начале 2015 года. Встреча проходила в одном из столичных ресторанов: Курченко снова привез деньги. В большой спортивной сумке лежали где-то 2 млн долларов. Тогда Захарченко его послал, но уже грубее. Больше они не виделись.

В 2015-м Захарченко стал увереннее, укрепился на своем посту и решил перевести под свой полный контроль всю газовую сферу «республики». Это был очень сильный удар по Курченко: он терял миллиарды. Помимо газа Захарченко и «Ташкент» отжали у Курченко и поставки бензина в «ДНР». «Курченко к тому моменту фактически монополизировал поставки бензина в республику. А спустя несколько месяцев после их неудачных переговоров с Захарченко в московском ресторане украинского олигарха отодвинули окончательно. Именно тогда был арестован и министр топлива и энергетики ДНР Евгений Файницкий – человек Курченко», – рассказывает источник Baza.

В сентябре 2015 года Захарченко своим «указом» вводит персональные санкции в отношении Курченко, а компаниям олигарха запрещает поставлять, транспортировать, хранить и закупать нефтепродукты, уголь, продукцию металлургической, химической или сельскохозяйственной промышленности. Причиной он называет «срыв поставок горюче-смазочных материалов в ДНР предприятиями Курченко, что поставило под угрозу уборку урожая и подготовку к зиме», а также злоупотребления при сборе платежей за газ компаниями олигарха. Аналогичное распоряжение подписал и «глава ЛНР» Плотницкий.

Фактически Захарченко – не без поддержки Суркова – объявляет Курченко и его бизнес вне закона на территории «ДНР».

В ответ сам Курченко в одном из очень редких интервью обвиняет власти «республики»: «Я в своей миссии на Донбассе вижу главную цель – помочь людям продержаться и создать для этого понятные условия для работы предприятий. Наоборот, коммерсанты от власти, прикрываясь полномочиями и декларируемыми целями, создают мутные условия. В итоге наступает конфликт интересов. Как водится, тех, кто мешает, не вписывается в схему, – отстраняют. Мой бизнес честный, и это не всем нравится. Но мои предприятия в ДНР и ЛНР не закрывают и не отбирают пока. Я надеюсь на лучшее. Неизбежно придут перемены».

Ответный удар

Сергей Курченко понимает, что договориться с Александром Захарченко не удастся, а поддержки от Владислава Суркова больше не будет. Он начинает активно выстраивать другие связи: как по линии российского правительства, так и по линии силовиков.

«Политический блок в ДНР / ЛНР курировал Сурков, движение денег внутри Донецкой народной республики в 2015-м контролировали Захарченко и его помощник "Ташкент". Но вообще экономику в непризнанных республиках курировало ведомство Козака. А непосредственно вопросы по импорту и экспорту в ДНР и ЛНР, вероятно, решались через замминистра экономического развития Сергея Назарова и замглавы минэнерго Кирилла Молодцова. Вот туда Курченко и стал встраиваться. И постепенно все решения стали приниматься в интересах одного человека», – объясняет собеседник из «министерства госбезопасности ДНР».

Как именно мог происходить процесс выстраивания, становится понятно из «черной» бухгалтерии, которую недавно выложили в сеть. В экселевской таблице помесячно расписаны доходы и расходы Курченко за 2017 год. Один из бывших подчиненных бизнесмена подтвердил подлинность этих документов: «Их слил Павел Борулько, который вел бухгалтерию. После этого ходили слухи, что Курченко обещал его убить».

В обнародованных внутренних отчетах есть некий Артем Назаров – полный тезка сына замминистра Сергея Назарова. Артему Назарову выплачено больше 12 млн долларов. Также там учитываются расходы на аренду офисов на 46-м и 47-м этажах «Башни на набережной» в «Москве-Сити». Там, по данным СМИ, находились офисы связанных с Курченко структур. Некий Молодцов тоже фигурирует в слитой бухгалтерии. Он получил более скромное вознаграждение – вертолет за 2,2 млн долларов.

Чиновники из ведомства Дмитрия Козака в документах не упоминаются, но здесь есть «спонсорство "Формулы-1"». «Речь идет об этапах "Формулы-1" в Сочи. Их куратором в правительстве все годы был Козак. Не исключено, что помимо прямых платежей чиновникам и их людям у Курченко могла быть еще и некоторая "общественная нагрузка", либо олигарх сам туда влез, пытаясь понравиться Москве», – объясняет собеседник из силовых структур, знакомый с ситуацией.

Позиции Сергея Курченко в «республиках» усиливались, а возможности Александра Захарченко – наоборот, таяли. «У Суркова уже не было таких полномочий, всю экономику в ДНР и ЛНР перетянуло на себя ведомство Козака и Минэкономразвития. Чеченцы потом тоже отстали», – рассказал источник из «правительства ДНР», некогда приближенный к Захарченко.

Так в 2016 году олигарх практически без сопротивления со стороны «главы ЛНР» Игоря Плотницкого получил в управление сначала самое крупное угледобывающее предприятие «республики» – ГУП «Антрацит», а потом и «Луганские электросети». Каждый месяц Курченко имел с «Антрацита» до 3 млн долларов.

А затем вслед за «Луганской народной республикой» пала и «Донецкая».

1 марта 2017 года Александр Захарченко ввел «временное внешнее управление» на 40 крупнейших предприятиях топливной энергетики и металлургической промышленности Донецка. Тогда он объяснял такое решение торговой блокадой со стороны киевских властей, которая «угрожает работе заводов и шахт». Одновременно в сети всплывает запись перехваченного разговора «главы ДНР» с неким человеком, обозначенным как Серый (имя неизвестно). Несколько источников из окружения Захарченко подтвердили подлинность этого разговора. «Я не буду подписывать. Понимаешь, какая ситуация: Курченко заберет у нас все, что вот самое лучшее», – говорит «глава ДНР» своему собеседнику.

Однако, несмотря на столь категоричную позицию, Захарченко все подписывает. А временным администратором назначается ЗАО «Внешторгсервис» («ВТС»). И почти все угольные и металлургические активы «ДНР» и «ЛНР» через «ВТС» попали в руки Курченко.

«Московские чиновники продавили это решение и спустили его Захарченко в виде приказа. Пойти против Москвы он не мог, как бы этого ему ни хотелось. "Батя" думал, что это временный компромисс и спустя время активы он вернет и снова переведет их под "Ташкента"», – вспоминает бывший член «правительства ДНР». Но отыграть обратно уже не получилось.

Под контролем «Внешторгсервиса» оказались предприятия с общей прибылью в несколько миллиардов долларов (такой она была до начала военных действий).

«Новый план из Москвы предполагал, что "Внешторгсервис" как управляющий донецкими и луганскими шахтами и предприятиями поднимет местную экономику. Компания становилась единственным посредником при продаже донецкого угля, металла и другой продукции потребителям из России и за рубежом. Вырученные средства должны были по этому плану возвращаться в бюджеты республик. А на деле "Внешторгсервис" стал скупать уголь и остальную продукцию у донецких предприятий по себестоимости. Директора шахт, например, получали ультимативные письма от "ВТС", где была прописана низкая закупочная цена. Ходили, жаловались Захарченко, они с "Ташкентом" палки в колеса "Внешторгсервису" пытались ставить, но из Москвы всегда били по рукам. А вот перепродавалось все это уже по рыночной цене. Только обратно в республику приходили копейки. На 60% почти уменьшились поступления по сравнению с тем временем, когда сами торговали. Это миллиарды рублей» – объясняет бывший сотрудник «министерства экономики ДНР».

Почти сразу Александр Захарченко начал собирать досье на работу «Внешторгсервиса». «Все данные о том, сколько компания платит за продукцию, через кого шли поставки и сколько, – все это фиксировалось. Учитывая, что "Внешторгсервис" практически ничего не возвращал в бюджет республики, Захарченко считал, что Курченко и его покровители обманывают Путина. Он никому не доверял эти бумаги, хотел лично пробиться к президенту», – рассказывает один из ближайших соратников бывшего «главы ДНР».

Вскоре такой случай представился.

В ноябре 2017 года президент России заявил, что впервые проведет переговоры с руководителями «ДНР» и «ЛНР». Владимир Путин добавил, что речь пойдет об обмене пленными с Украиной. Захарченко пригласили в Москву, предполагалось, что глава государства примет его в декабре.

«Накануне этой встречи на Захарченко готовилось как минимум три покушения. Мы предотвратили их с контрразведкой МГБ. Одно организовали в ресторане "Пушкин" в Донецке. Взрывное устройство заложили в туалете, запитали к проводке. Оно было оборудовано специальной камерой, позволяющей идентифицировать цель. Об этой и остальных попытках говорилось как о работе СБУ. Но тут все понимали, что хрень какая-то. Зачем украинским властям убивать "Батю" прямо накануне переговоров о передаче пленных? Вы верите, что СБУшники решили крупно поднасрать и Порошенко, и своему непосредственному руководству, чтобы выставить всех дураками? Я верю скорее в то, что там кто-то бабки зарабатывал на исполнении заказа. Это было предупреждение», – говорит бывший сотрудник «республиканской службы охраны ДНР».

Однако что-то пошло не так, и Путину пришлось отменить личную встречу с Захарченко, ограничившись телефонным разговором. «"Батя" жаловался, что ему в Москве мешают, не дают прорваться к президенту, но по телефону Путину говорить ничего не стал – надеялся, что по приезде в Москву удастся встретиться с Владимиром Владимировичем. Не вышло: переговоры об обмене пленными в конце декабря провел патриарх Кирилл», – рассказал бывший сотрудник «республиканской службы охраны ДНР».

Курченко получает всё

Весной 2018 года подконтрольная Сергею Курченко компания «Газ-Альянс» назначается единственным экспортером угля из «ДНР» и «ЛНР» – соответствующую телеграмму от минэкономразвития РФ получила «РЖД Логистика». Работать с другими компаниями с этого момента запрещалось. Главы непризнанных «республик» и российские трейдеры, через которых до этого шли поставки угля в Россию, выступили против. Они даже разослали обращения по этому поводу Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву и др., но результатов это не принесло.

Раньше продажа угля в Турцию была большой статьей бюджета «ДНР» – она контролировалась людьми Захарченко и приносила каждый месяц десятки миллионов долларов. «Уголь шел транзитом через Россию, а потом под видом абхазского через порт в Очамчире отправлялся в Турцию. Еще был путь через Ростов-на-Дону – этот уголь уже продавали как российский», рассказывает источник из ближайшего окружения Александра Захарченко, работавший с ним в «правительстве ДНР».

«Курченко последовательно прибрал к рукам сначала производство на территории ДНР и ЛНР металла, угля и другой продукции, а потом с поддержкой из Москвы захапал всю логистику и сбыт. Республики полностью лишились возможности зарабатывать», – объясняет он.

«Когда торговали мы сами, шахтеры на предприятиях получали 30 тысяч рублей зарплаты (примерно 12 тыс. грн, – ред.). На социалку в республике худо-бедно хватало. Когда влез "Внешторгсервис", зарплата на шахтах постепенно упала вполовину и ниже. Потом предприятиям внаглую перестали платить – продукцию брали в долг. В итоге шахтерам и сотрудникам других предприятий, переданных в управление "ВТС", вообще начали задерживать зарплаты. Люди стали роптать. Захарченко много раз пытался донести это и в аппарат президента, и в минэкономразвития, но там просто головой кивали. Он постоянно просил о встрече с Путиным, однако эти просьбы застревали в Москве и дальше не проходили», – рассказывает собеседник.

К лету 2018 года конфликт вышел на новый виток. В минэкономразвития посоветовали Захарченко уволить его помощника Александра Тимофеева, отвечавшего за социально-экономический сектор в «республике». «Захарченко говорил, что на место "Ташкента" хотят поставить кого-то из "Внешторгсервиса" – человека Курченко. "Батю" вызывали на совещания в Москву, но он отправлял туда помощников. Давление было такое, что летом 2018 года "Батя" даже прервал на время контакты с минэкономикой. "Ташкента" при этом он не увольнял. И в один момент жестко поставил им ультиматум: "Если он уходит, я тоже ухожу"», – рассказал источник, работавший в "правительстве ДНР».

При этом Захарченко продолжал собирать компромат на «Внешторгсервис», но уже не был уверен, что ему дадут встретиться с президентом. Поэтому собранные доказательства незадолго до смерти Захарченко попытался передать Путину через людей олигарха Евгения Пригожина. Но бумаги до адресата не дошли. «Никогда не слышал, ничего не знаю и не интересовался этой темой», – комментирует сейчас эту информацию сам Пригожин.

Компромат

Вот часть документов, которые глава ДНР хотел передать Владимиру Путину в качестве доказательства того, что деятельность бизнесмена Сергея Курченко идет в ущерб экономике и «республики» и России. Это внутренняя финансовая документация «Газ-Альянса» и других компаний, реализующих продукцию предприятий Донбасса. Из них становится понятно, как вся прибыль выводилась в офшоры.

«Официально "Газ-Альянс" отчитывался перед минэкономикой за реализацию продукции, и там было с бухгалтерией все нормально. Но вся реализация готовой продукции шла через другие фирмы Курченко. Экспортную продукцию реализовывала Vartech Enterprise Limited и другие связанные с ней офшоры. Продажа металла в России шла также через подставные фирмы. Деньги из них в "Газ-Альянс" не возвращались», – говорит бывший член «правительства ДНР», хорошо знакомый с ситуацией.

Вот один из документов – выписка из реестра о поступлении выручки от реализации угольной продукции за февраль 2018 года:

По ней видно, что часть поставок угля шла через «Газ-Альянс», – для этого использовались российские компании: «Уголь Синтез», «ТЭК Инвест Добыча», «Промресурс», «СТА», «ЮгЭнергоСистема». Если верить данным в таблице, то через них проводятся сделки на 40 млн рублей.

То, что эти фирмы действительно приобрели сотни тонн антрацита у донецких и луганских предприятий, подтверждают данные базы Import Genius (ведущий поставщик бизнес-аналитики для индустрии импорта-экспорта). Согласно им, «Уголь Синтез» покупала в 2016-2018 годах уголь у предприятия «Республиканский центр "Торговый дом "Уголь Донбасса"», предприятий «ЛНР» – «Антрацит», «ПК Углестрой», «Краснолучантрацит» и торгово-промышленной компании «Регион-Восток». Сделки проходили либо напрямую, либо через еще одну компанию – «Торговый дом "Угольные технологии"».

Помимо предприятий «ДНР» и «ЛНР», «Уголь Синтез» и ТД «УТ» покупали антрацит у предприятий из Кемерово: в качестве «производителя» фигурирует Вахрушевская обогатительная фабрика. «Кемеровские поставки нужны были для легализации антрацита из ДНР/ЛНР. Затем под видом кемеровского угля компании, связанные с Курченко, продавали донецкий и луганский уголь как российский», – рассказывает источник.

«Через "Газ-Альянс" и связанные с ней фирмы шли так называемые официальные поставки, отчеты по которым направлялись в Москву и руководству республик, но большая часть антрацита с шахт ДНР и ЛНР вывозилась и реализовывалась через офшоры. Все деньги от этих сделок уходили Курченко и его кураторам», – объясняет близкий друг Александра Захарченко.

В основе этой схемы стоял офшор из Гонконга Vartech Enterprise Limited – судя по документам, с его помощью всего за один месяц Курченко смог заработать более 200 млн рублей на продаже угля (больше 80% выручки от всех сделок). А за год бюджеты «республик» недополучили только от продажи антрацита 2,4 млрд рублей.

Только за апрель 2020 года Vartech получила 387 015 тонн угля. В этой же схеме Сергей Курченко использует и иные компании. В большинстве случаев поставки осуществлялись в Ростов-на-Дону через «РЖД Логистика» – «дочку» РЖД.

Аналогичная схема использовалась и при реализации металлопродукции (арматура, чугун, заготовки и др.). С помощью Vartech и сети офшоров Курченко смог только в феврале 2018 года продать за границу «республиканскую» продукцию на 2,5 млрд рублей.

Другой документ, который Александр Захарченко собирался передать в Москву, датирован сентябрем 2017 года – Реестр поступления денежных средств на счета «Газ-Альянса». Как видно из таблицы, официально через российские компании за месяц была реализована продукция на 3,7 млрд рублей, в то время как через собственные офшоры Курченко заработал более 1,1 млрд рублей.

Общая ежемесячная выручка компаний, связанных с Курченко, составляла более 5 млрд рублей. «Интересно, что по бумагам "Газ-Альянс" и "Внешторгсервис" были убыточными – зато сам Курченко ежемесячно получал прибыль от реализации продукции предприятий ДНР/ЛНР от $40 до $70 млн», – рассказывает один из бывших подчиненных бизнесмена.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания «Газ-Альянс» в 2017 году показала чистую прибыль в размере 3,6 млн при выручке 47 млрд рублей, а в 2018-м прибыль увеличилась до 11 млн рублей при выручке в 168 млрд руб.

«Представьте, что документы, которые доказывают, что миллиарды заработанных рублей не возвращают в Донецк, а выводят в офшоры, дошли бы до президента. Курченко бы просто потеряли, наверное, он исчез бы. Плюс серьезные вопросы возникли бы к тем, кто его курировал, давал ему все это мутить», – считает близкий друг и сослуживец Александра Захарченко.

А потом «Батю» 31 августа 2018 года «глава ДНР» погиб при взрыве в донецком кафе «Сепар» – там была заложена бомба. В убийстве Захарченко могли принимать участие сотрудники его личной охраны, те, кому он всецело доверял.

После смерти Захарченко самых приближенных к нему людей вывезли из республики в Россию. «Народный совет ДНР» за 10 минут утвердил на должность главы Дениса Пушилина. «В конце сентября 2018-го Курченко приехал в Донецк уже как хозяин – раздавал задания людям из команды Пушилина, открыл свой постоянный офис. Он победил», – заключает источник из числа сотрудников нынешней администрации «главы ДНР».