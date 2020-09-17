Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация в Украине, – опрос

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация в Украине. Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии (КМИС), сообщает пресс-служба Фонда.

Как рассказал заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, о работе Фонда знают 94% украинцев и 99% жителей подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Почти половина населения Украины – 48% – назвали Фонд самой масштабной частной благотворительной организацией страны. С этим согласны 52% респондентов на Донбассе.

По его словам, сейчас актуализировались вопросы здравоохранения и его развития. В частности, борьба с коронавирусом.

«Каждый второй житель Украины и Донбасса знает о том, что Фонд Рината Ахметова помогает стране высококлассным медицинским оборудованием – аппаратами искусственной вентиляции легких и средствами диагностики в борьбе с коронавирусом: 58% и 52% соответственно», – отметил Антон Грушецкий.

Больше 60% респондентов знают о предоставлении Фондом индивидуальных средств защиты во время эпидемии коронавируса для медиков, а также о масштабном проекте «200 скорых для Украины», который Фонд, по личному решению Рината Ахметова, реализовал в 2019 году.

Также каждый пятый украинец и каждый четвертый житель Донбасса уверен, что Фонд Рината Ахметова наиболее активно участвует в развитии здравоохранения в Украине.

Согласно исследованию КМИС, Фонд Рината Ахметова – именно та благотворительная организация, работе которой наиболее доверяют жители Украины. Так считают 39% жителей Донбасса и треть украинцев.

Также Фонд Рината Ахметова помогает детям больше, чем другие благотворительные организации. Такого мнения придерживается каждый третий житель Украины в целом, а также каждый второй житель Донбасса.

Так, опрос показал, что Фонд Рината Ахметова – именно та организация, которая наиболее масштабно и системно занимается борьбой с проблемой сиротства в стране. В этом уверен каждый третий житель Донецкой и Луганской областей. С этим согласен каждый четвертый украинец.

Также 31% опрошенных назвали Фонд Рината Ахметова лидером украинской благотворительности в борьбе с заболеваниями сердца у детей. Об этом знают 41% населения Донбасса.

Кроме того, большинство украинцев – 64%, считают, что жители Донбасса без гуманитарной помощи Рината Ахметова не выжили бы. С этим согласны и 79% опрошенных жителей востока страны.

О помощи продуктовыми наборами жителям линии соприкосновения знают более 80% украинцев. На Донбассе подавляющее большинство жителей – 93%, знает о масштабах помощи Рината Ахметова.

«Благодаря социологическим исследованиям в 2014 году, с началом конфликта на Донбассе, Фонд Рината Ахметова создал гуманитарную карту потребностей мирного населения. Это позволило оказывать помощь своевременно и эффективно там, где в ней больше всего нуждались. Первые полтора года конфликта эта карта была единственным ориентиром для всех гуманитарных организаций. Благодаря ей в рамках крупнейшей программы Фонда – Гуманитарного Штаба, было выдано свыше 12,5 миллиона наборов выживания. Помощь Рината Ахметова спасла миллион жизней на Донбассе», – рассказала Юлия Ершова, директор Департамента коммуникаций Фонда Рината Ахметова.

Она отметила, что миллион спасенных жизней – это миллион судеб. У каждого мирного жителя Донбасса своя история борьбы и преодолений. Каждая из них должна быть собрана и задокументирована. Согласно исследованию КМИС, в этом уверено абсолютное большинство населения Украины и жителей Донбасса – 86% и 89% соответственно. Кроме того, почти половина жителей Донбасса готова рассказать о том, как вооруженный конфликт повлиял на их жизнь. Поэтому Фонд Рината Ахметова третий год подряд проводит беспрецедентное мероприятие национального масштаба – Неделю Мирных.

«Ее главным событием в этом году станет экспертная презентация концепции музея "Голоса Мирных", основанного Фондом. Это будет самая большая в Украине и крупнейшая в мире коллекция историй Мирных. Планируется, что большинство из них будет собрано в формате видео-свидетельств. Музей – это возможность для жителей Донбасса рассказать свою историю, позволить миру услышать, почувствовать и понять всю боль Мирных. Еще до анонса Музея Фонд уже собрал 1000 историй от первого лица», – пояснила Юлия Ершова.

Масштабная презентация музея «Голоса Мирных» запланирована на ноябрь этого года.