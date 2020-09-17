За просьбу надеть маску: В Мариуполе мужчина угрожал убить кондуктора автобуса

В Мариуполе на днях мужчина разбил стекло в коммунальном автобусе и угрожал убить кондуктора за просьбу надеть защитную маску. За совершенное преступление ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

Инцидент произошел 15 сентября, в 21:25 в автобусе маршрута 16-а в Центральном районе Мариуполя.

«Подозреваемый в хулиганстве вошел в общественный транспорт без защитной маски и не отреагировал на замечания кондуктора. Один из пассажиров дал мужчине средство индивидуальной защиты, однако мариуполец порвал его и продолжил агрессивное поведение в отношении кондуктора и пассажиров. Вскоре мужчина вышел на своей остановке, после чего разбил бутылкой окно коммунального транспорта», – рассказали в полиции.

В соцсетях пассажиры автобуса сообщили, что мужчина при этом еще и угрожал женщине-кондуктору «придушить» ее и вел себя неадекватно.

Очевидцы сообщили о происшествии на линию 102. Прибыв на вызов, следственно-оперативная группа обнаружила местного жителя 1992 года рождения с криминальным прошлым.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.