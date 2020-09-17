Когда получил паспорт РФ: В «ДНР» рассказали, что происходит с «республиканским паспортом»

В «ДНР» после получения российского паспорта, житель может пользоваться двумя документами – как «республиканским», так и российским. Об этом рассказала «экс-министр юстиции ДНР», юрист Елена Радомская.

Главное условие оформления российского гражданства – первоначально нужно оформить «паспорт ДНР». При этом после получения паспорта РФ у человека остается и «гражданство ДНР». «В силу сложившейся практики паспорт ДНР остается на руках, и он на нашей территории остается документом, удостоверяющим личность… На нашей территории человек использует 2 паспорта. Но выезжая за границу, открывая шенгенскую визу, он пользуется паспортом именно Российской Федерации», – пояснила Радомская.

Российское законодательство не предусматривает двойного гражданства. И когда гражданин Украины получает российский паспорт, то он должен в консульстве Украины в РФ написать письменный отказ от украинского гражданства. Но на «ДНР» это требование не распространяется.

«Раньше в консульстве писали отказы от гражданства Украины. И только по получению этого отказа выдавался паспорт Российской Федерации. В настоящий момент для нас эта процедура упрощена», – сказала юрист.

То есть юридически жители «ДНР», получившие российские паспорта, не отказываются от украинского гражданства. «Но мы для себя считаем, что это произошло автоматически», – отметила Радомская.

Таким образом, на руках у таких людей сейчас имеются три паспорта – Украины, России и «ДНР» (не считая наличия у отдельных лиц загранпаспорта Украины и России).

Как сообщалось ранее, в «ДНР» на конец августа российское гражданство получили более 130 тыс. жителей, а в «ЛНР» на начало сентября – 124 тыс. чел.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube