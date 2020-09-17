По проекту европейского типа: На Луганщине строят амбулаторию

В селе Большая Черниговка Станично-Луганского района Луганской области строят амбулаторию общей практики семейной медицины, уже приступили к внутренним отделочным работам. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Новая амбулатория расположена по улице Мира. В данное время уже завершено строительство внешних стен и внутренних перегородок, выполнен монтаж окон, построена крыша с устройством гидроизоляции.

«Сейчас укладывается линолеум, окрашиваются и облицовываются стены, монтируется система отопления. Кроме того, продолжается планирование и обустройство прилегающей территории, укладка тротуарной плитки», – сообщили в ОГА.

Медицинскую амбулаторию строят по проекту европейского типа, который выбрали для всех аналогичных объектов в Украине.

Планируется, что качественные медицинские услуги в этой амбулатории местное население и жители соседних сел будут получать уже в конце этого года.