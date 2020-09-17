Без «паспорта ДНР» не устроиться на работу, не стать предпринимателем, – юрист «ДНР»

В «ДНР» продолжает действовать паспорт гражданина Украины, но уже есть процессы, при котором от жителя требуют исключительно «паспорт ДНР». Об этом рассказала «экс-министр юстиции ДНР», юрист Елена Радомская.

Она отметила, что без «республиканского» документа невозможно устроиться на «госслужбу» в органы «власти», «ведомства» и пр.

Также невозможно осуществить «регистрационные действия», хотя «законодательного» запрета не принимать паспорт Украины здесь нет. «Например, регистрация предпринимательской деятельности. Сейчас практика идет по пути: сначала получение паспорта ДНР, а затем – регистрация. Но категоричного запрела на украинский паспорт здесь нет. Но желательно, чтобы граждане получили паспорт ДНР», – рассказала Радомская.

Также наличие «паспорта ДНР» – главное условие при получении российского паспорта. «Соответственно из-за этого вырос спрос на данный документ. И сейчас у нас появилась очередь на паспорт ДНР, потому что есть желающие получить российский паспорт», – пояснила юрист.

Хотя наравне с «паспортом ДНР» в «республике» используется и паспорт Украины. «Он не является, например, ограничением для получения пенсий или какой-то социальной выплаты», – уточнила она.

Также по украинскому документу в «ДНР» пока еще возможно осуществлять сделки купли-продажи недвижимости. «Категоричного ограничения использования паспорта Украины здесь нет. Украинский паспорт используется наравне с паспортом ДНР. И в данном случае украинский документ не является препятствием для совершения какой-либо нотариальной сделки», – заверила Радомская.

Она напомнила, что «паспорта ДНР» начали по факту выдавать в 2016 году. Жители должны получать «паспорт» с 14-летнего возраста. При этом в паспорт не вклеивают в дальнейшем «возрастные» фото – он подлежит замене при достижении человеком 20 и 45 лет.

При этом большие задержки есть не только на подачу документов для оформления паспорта «ДНР» (сейчас в «республике» выдают талоны для визита в «миграционную службу» аж на 2023 год). По словам Радомской, после подачи документов сам «паспорт» человек сможет получить не раньше 2-3 месяцев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube