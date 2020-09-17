У сотрудника горрайонного суда Славянска обнаружили коронавирус

У одного из сотрудников Славянского горрайонного суда Донецкой области подтвержден диагноз COVID-19. Информация об этом сегодня, 17 сентября, опубликована на сайте суда.

Как отмечается, во исполнение требований действующего законодательства контактные лица отправлены на больничный.

«Суд сообщает, что рассмотрение дел, назначенных на период с 14 по 25 сентября, находящихся в производстве судьи Ильяшевич А.В. при указанных выше обстоятельствах не произойдет. Вопрос об их назначении будет решен после окончания самоизоляции», – говорится в сообщении.

В данное время в помещении суда проводят усиленную дезинфекцию помещений.

«Славянский горрайонный суд Донецкой области продолжает работать в штатном режиме для обеспечения каждому доступа к правосудию с соблюдением масочного режима и ежедневным измерением температуры работникам и посетителям суда», – уточняют в сообщении.

При этом администрация суда просит граждан воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений. Людям предлагают подавать свои заявления или другие обращения в суд посредством почтовой связи, электронной почты, факса и т.п.