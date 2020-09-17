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Вывезли в холодильнике и подожгли в посадке: В «ДНР» убили жительницу Донецка

17.09.20 17:45
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» в Пролетарском районе Донецка произошло убийство женщины. Подозреваемые задержаны, ими оказались отец, дочь и ее парень. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как утверждают в «полиции», обгоревшее тело женщины ранее нашли в лесополосе. В результате расследования были выявлены три местных жителя, которых подозревают в совершении убийства.

«Установлено, что во время застолья между сожителями произошел конфликт на бытовой почве. Злоумышленник избил потерпевшую, утром обнаружил, что она скончалась. После этого мужчина позвонил дочери. Та со своим парнем положила труп в холодильник, который сообщники вывезли на грузовом такси в лесополосу, забросали сухой листвой и подожгли», – говорится в сообщении.

По данному факту открыто «уголовное дело», участникам преступления грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, девушку обвиняют еще и в сокрытии убийства.

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