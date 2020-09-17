Ни пенсию оформить, ни в банк сходить: В «ДНР» отсутствие прописки создает массу проблем

В «ДНР» в «республиканском» паспорте в обязательном порядке должен стоять штамп о местной регистрации места жительства человека (прописка). Иначе человеку могут отказать при обращении во многих «ведомствах». Об этом рассказала «экс-министр юстиции ДНР», юрист Елена Радомская.

Она отметила, что в «ДНР» как и в Украине сейчас официально используется понятие «регистрации места жительства». Но в обиходе продолжают использовать термин «прописка», который закрепился с советских времен.

«Регистрация места жительства – обязательная отметка в паспорте. Она позволяет идентифицировать – имеет ли он постоянное место жительства. Отсутствие прописки создает массу неудобств… Это нужно для замены документа, для подачи документов в органы ЗАГСа, для обращения в пенсионный фонд – для всего этого гражданину необходима регистрация. Вплоть до того, что паспорт без штампа о прописке может не приниматься банком», – перечислила Радомская.

Юрист подчеркнула, что «без штампа о прописки паспорт действителен, но ограничен в использовании». «Документ удостоверяет личность, но ограничивает определенные права», – сказала она.

Также без местной прописки человек не может подать документы для получения «паспорта ДНР». При этом если житель зарегистрирован на подконтрольной Украине территории, но постоянно живет в «республике», то он должен и здесь оформить прописку. «Мы столкнулись с проблемой выдачи им паспортов. Приехали граждане из Луганской народной республики, или переселенцы с украинской территории. Первый их путь – получение адресной справки, в которой определяется фактическое место жительства. Для этого они предоставляют договоры о покупке жилья, справку о регистрации в общежитии или у родственников. И уже далее подаются документы на оформление паспорта Донецкой народной республики», – пояснила Радомская.

Причем, при регистрации в «ДНР» можно не выписываться с прежнего места жительства на подконтрольной Украине территории. «Если лица являются собственниками здесь жилья, то они могут прописаться в него без выписки с той территории. Они предоставляют документ о праве собственности, и прописываются. Также как есть граждане России, которые приезжают к нам и получают паспорта ДНР, но в их российских паспортах остается прописка в РФ. Соответственно, они оттуда не выписываются. У нас много невыездных в Украину лиц, это вынужденные переселенцы. В их случае они сначала получают у нас статус переселенца, потом регистрируются или в квартире, или в общежитии. И тогда они получают адресную справку и подают документы на паспорт», – заключила юрист.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube