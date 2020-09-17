В «ДНР» многие люди до сих пор живут по паспортам СССР

В «ДНР» есть много людей, которые до сих пор живут на основании паспорта СССР, не имея никаких иных документов. Об этом сообщила «экс-министр юстиции ДНР», юрист Елена Радомская.

В качестве примера она привела ситуацию с 60-летним мужчиной, который только сейчас столкнулся с необходимостью заменить свой советский паспорт.

«При этом это не просто человек, который работал "в никуда". Он занимал должности инженеров. Есть записи в трудовой книжке периода УССР. И должности там указаны значимые», – рассказала юрист.

И вот сейчас, при исполнении 60 лет, у мужчины встал вопрос оформления «республиканской» пенсии. «Поэтому мы начинам с "нуля" восстанавливать документы. Сначала оформляем ему адресную справку, делаем массу запросов для восстановления иных документов. А родом он из Беларуси, женился в России – так что территория запросов широкая. А потом уже будем оформлять паспорт ДНР», – пояснила Радомская.

В этой работе задействуют и оставшиеся в «республике» архивы, в которых документы по некоторым направлениям сохранились с XIX века.

«И таких случаев с советскими паспортами очень много», – констатировала она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube