В Украине более 460 тысяч участников боевых действий

В Украине на учете в органах социальной защиты населения состоят 460 079 участников боевых действий, в том числе около 400 тысяч ветеранов, которые воевали на Донбассе. Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины, передает «УНН».

«По информации, предоставленной органами социальной защиты населения, на учете находится 460 079 участников боевых действий», – говорится в ответе министерства.

Отмечается, что по состоянию на 1 сентября 2020 года комиссиями различных министерств и ведомств по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий в Минветеранов предоставлена информация о 398 941 лице, получившем статус участника боевых действий.

«Из числа тех, кто принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. В том числе в 2019 году – относительно 23 138 человек, с начала 2020 года – 20 826 человек», – уточнили в Минветеранов.

В ведомстве также добавили, что в соответствии с пунктом 21 статьи 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» статус участника боевых действий предоставлен 333 добровольцам.