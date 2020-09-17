В «ЛНР» более 25 тысяч шахтеров остались безработными, – Лисянский

В «ЛНР» закрыты 22 шахты. В результате, более 25 тысяч шахтеров остались безработными. Такую статистику приводит основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский, передает «Громадське радіо».

Он добавляет, что «республиканцы» не законсервировали как следует места выработки угля. «Правильно сказать не закрыли шахты, а бросили. Потому что закрытие и реструктуризация потребует финансовых вложений: нужно откачивать воду, проветривать выработки», – пояснил он.

Такое отношение к выработкам чревато катастрофами. «Если не откачивать воду, то она, поднимаясь вверх, выталкивает газ метан. Метан через трещины в земной коре выходит на поверхность и накапливается – в подвалах жилых домов, погребах. Малейший контакт с электричеством или зажженную спичку – и все, взрыв», – продолжил Лисянский.

По его данным, сейчас в «ЛНР» остались работать несколько шахт в Краснодоне (после переименования – Сорокино), Свердловске (Должанск), Ровеньках, Антраците и Белореченском. Люди получают там очень низкую зарплату, гораздо ниже, чем в Украине. Из-за несоблюдения техники безопасности там бывают обвалы породы.

Еще одна проблема, с которой сейчас сталкиваются в «ЛНР» – из-за незаконных выработок угля (копанок) водоемы уходят под землю. «Подъехали, разрыли, уехали, бросили. Из-за вмешательства в экосистему некоторые водоемы уходят под землю. Сейчас на Луганщине местные говорят о том, что особенно заметно исчезают водоемы. Единственное спасение – осадки. Но лето было жаркое, осадков нет. А из-за бесконтрольной добычи угля получается экологический вред», – говорит Лисянский.

«А что такое водоем для шахтерских городков, сел? Люди выживают благодаря огородам. Водоемы используют для полива. Водоемы исчезают, у людей убытки, потому что не могут выращивать овощи», – добавляет он.

На подконтрольной Украине территории также есть незаконные копанки, но с браконьерами здесь борются активисты и правоохранительные органы. А вот в «ЛНР» эта деятельность не пресекается.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» уже фиксируются взрывы метана небольшой мощности в погребах частных домов. В «республике» проходит передел рынка нелегальной добычи угля – начались убийства и аресты коммерсантов.

Напомним, что перед этой войной на Донбассе работало около 250 шахт, к 2014 году осталось 150. После 2014 года в «Л-ДНР» числилось 96 шахт, из них работало от 28 до 32.

В «ДНР» по состоянию на 1 июля 2017 года на закрытие были переданы 18 шахт, часть из них ликвидировали.

При «ЛНР» на неподконтрольной Луганщине уже закрыли 22 шахты. В 2020 году здесь также разработали очередной план закрытия шахт, которые в «республике» считают «нерентабельными». Речь идет о 5-ти предприятиях, из них 2 уже закрыты.