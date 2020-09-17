Фонд Рината Ахметова передал 3 аппарата ИВЛ больнице Кривого Рога

Городская клиническая больница № 8 Кривого Рога получила 3 аппарата искусственной вентиляции легких производства Франции от Фонда Рината Ахметова и компании Метинвест. Вручение состоялось в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба Фонда.

«COVID-19 не обошел стороной ни один регион Украины. Поэтому более 200 аппаратов ИВЛ, закупленных Фондом Рината Ахметова для государственных больниц, передаются медикам больших городов и маленьких поселков. Свыше 120 высококлассных аппаратов ИВЛ от Фонда поступили в опорные больницы в 12 регионах страны. Первые из них переданы еще в марте 2020 года. Оборудование поставляется как в крупные клиники областных центров, так и небольшие региональные больницы, делая современную медицину европейского уровня доступной для всех. Каждый человек имеет право на получение качественной медицинской помощи, поэтому оборудование поставляется и будет поставляться в медучреждения, которые нуждаются в нем особенно остро», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Ранее в Днепропетровскую область передан 21 аппарат ИВЛ. Также регион получил от Фонда 30 000 тест-систем для определения COVID-19 и анализатор ПЦР-тестов, а также 70 000 респираторов, масок и других средств индивидуальной защиты.

Представитель компании Метинвест Дмитрий Шевчик добавил, что аппараты ИВЛ Фонда Рината Ахметова отвечают самым современным стандартам: «Ринат Ахметов первым пришел на помощь стране и направил 300 миллионов гривен на обеспечение государственных больниц самым необходимым. В том числе – высококлассными аппаратами искусственной вентиляции легких. Аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова в числе самых современных в мире, но самое главное – они просты в использовании и в значительной степени исключают влияние человеческого фактора. Поэтому могут быть использованы сразу же после инсталляции, что очень важно в условиях эпидемии, когда спасать жизни нужно здесь и сейчас. С помощью интеллектуального режима аппарат сам анализирует состояние пациента и выбирает наиболее оптимальный уровень подачи кислорода. Во многие больницы по всей Украине аппараты ИВЛ такого класса поступают впервые. Это вклад Фонда Рината Ахметова в модернизацию украинской системы здравоохранения»

Как рассказал директор Департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк, сегодня помощь Фонда особенно важна. «Мы сталкиваемся со второй волной коронавируса. Аппараты искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова – помощь, которую невозможно переоценить. Они реально дают больным возможность выйти из тяжелых форм инфицирования», – отметил он.

Его слова поддержали медики, которые на себе испытали все сложности борьбы с коронавирусом. «Наша больница оказывала и продолжает оказывать медицинскую помощь детям Кривого Рога и близлежащих районов с тяжелыми формами респираторно-вирусной инфекции, тяжелыми формами пневмонии. А также с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19. Эти современные аппараты ИВЛ высокого уровня и качества. Большое спасибо», – поблагодарил главный врач Горбольницы № 8 Владимир Мельниченко.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве. «Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней».