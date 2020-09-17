Дышать нечем ни днем, ни ночью: В «ДНР» жилые дома возле шахты засыпает угольной пылью (Фото)

В неподконтрольной украинской власти Макеевке, в Кировском районе города люди страдают от угольной пыли с шахты «Чайкино». Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

Тяжелой черной пылью регулярно засыпает прилегающие к шахте дома по улице Жуковского.

«Еще в 2013 году граждане пытались бороться с этим, обращались в администрацию шахты, городскую прокуратуру, СЭС, приглашали СМИ и кое-как смогли урегулировать вопрос. Далее несколько лет шахта не работала, а в апреле 2020 года на ней вновь начали добывать уголь», – рассказывают макеевчане в одном из местных Telegram-каналов.

Как сообщается, летом 2020 года проблема с угольной пылью снова обострилась. С шахтного вентиляционного ствола, вентилятора и угольного склада она летит прямо на жилые дома.

«Дышать нечем ни днем, ни ночью, невозможно находиться на улице, пыль оседает абсолютно на всем. Дети и старики из-за этого сидят взаперти, нельзя даже проветрить помещение», – жалуются местные жители.

Они рассказывают, что коллективно собрали подписи, обратились к руководству шахты и в «прокуратуру ДНР». Там им ответили, что «была проведена проверка, нарушений не установлено».

«Однако ситуация не изменилась – все прилегающие к шахте улицы продолжает ежедневно засыпать тяжелой, вредной угольной пылью», – утверждают макеевчане.

Люди опубликовали фото, на котором видно черную пыль, въевшуюся в листья деревьев, осевшую на овощах и фруктах на приусадебных участках. Угольной пылью покрыты окна и стены домов.