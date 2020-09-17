Социальный офис Мариуполя победил в европейском архитектурном конкурсе

Социальный офис «Мультицентр» в Мариуполе стал победителем международного архитектурного конкурса «Европейская награда». Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

В этом году из Украины в конкурсе, кроме Мариуполя, участвовали архитектурные здания из Одессы и Смелы Черкасской области.

«Мультицентр» реконструировали из бывшего кинотеатра «Союз». Он открыт в 2019 году. Общая стоимость проекта с учетом благоустройства территории составила более 100 млн грн. Это средства местного бюджета, Государственного фонда регионального развития, Группы Метинвест и USAID. Здесь предоставляется более 400 административных, коммунальных, социальных и пенсионных услуг, работает ЗАГС. Изюминкой проекта стала смотровая площадка, которая расположена на крыше центра. С нее открывается вид на обновленный парк «Веселка».

«Мы смогли возродить строительство в Мариуполе. За последние годы новый облик получили школы, детские сады, больницы и другие учреждения. Один из самых масштабных проектов – перевоплощение бывшего кинотеатра в социальный офис. Мы использовали смелые дизайнерские решения, которые стали образцом модернизации для всей Европы. Для нас это большая победа», – отметил заместитель городского головы Сергей Захаров.

«Европейская награда» – крупнейший конкурс в Европе, который существует уже 24 года. Его цель – награждение лучших модернизаций года, а также их поддержка и продвижение.

Торжественная церемония награждения финалистов конкурса «Европейская награда» состоится 23 сентября в Варшаве в Королевском замке. Там же состоится презентация объектов.