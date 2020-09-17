На Луганщине открыли первый приют для женщин, пострадавших от домашнего насилия (Фото)

В городе Рубежное открыт первый на Луганщине приют для женщин с детьми, которые пострадали от домашнего насилия и насилия по признаку пола. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Согласно требованиям украинского законодательства, его адрес не разглашается.

Приют рассчитан на пребывание 15 жительниц Рубежного, в том числе, женщин с детьми. Специалисты будут предоставляться комплекс психологических, социально-бытовых, социально-медицинских, информационных, юридических и других услуг.

Пребывание в приюте – бесплатное и может длиться до 90 дней.

Как сообщалось ранее, в Луганской области за последние годы увеличились случаи домашнего насилия. Наиболее проблемный в этом плане город Лисичанск. А карантин еще более усугубил данную проблему на Донбассе.