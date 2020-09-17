На трех языках и с группой крови: Кабмин утвердил новые бланки водительских удостоверений и свидетельства о регистрации авто (Фото)

Кабинет министров утвердил новые образцы водительских удостоверений и свидетельства о регистрации автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

16 сентября на заседании правительства было принято постановление «Об утверждении образцов бланков и технических описаний национального и международного водительских удостоверений, свидетельства о регистрации транспортного средства, временного регистрационного талона транспортного средства и образца опознавательного автомобильного знака Украины и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров» .

«Этим постановлением мы привели документы в соответствие с европейскими требованиями. Новый образец также на пластиковой карточке. Он трехъязычный (на украинском, английском, часть – на французском языках), действующий на территории всей Европы и во многих странах мира. Теперь на удостоверении – группа крови (резус-фактор) водителя. Это позволит врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП. Также будут указаны данные согласия или несогласия на донорство», – пояснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

При этом информация о предоставлении согласия или несогласия на посмертное донорство, группу крови (резус-фактор) в удостоверение водителя вносится только с письменного согласия лица.

Новое свидетельство о регистрации транспортного средства – документ, который полностью соответствует международным требованиям. Он предусматривает добавление отметки о соответствии авто экологическим нормам «Евро-2» – «Евро-6» или другому уровню.

«Постановлением предусмотрено, что национальное и международное удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, временный регистрационный талон транспортного средства, выданные до вступления в силу настоящего постановления, действуют в течение срока, на который они были выданы», – уточнили в МВД.